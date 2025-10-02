Vĩnh Long phát triển du lịch xanh gắn với văn hóa bản địa

Du khách hào hứng với các trò chơi tại Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh (Vĩnh Long). Ảnh: TTXVN phát

* Nhiều tiềm năng



Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, có nhiều cù lao, cồn nổi trên sông trù phú với những vườn cây ăn quả đặc sản. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, với hơn 130 km bờ biển cùng nhiều công trình điện gió ven biển, Vĩnh Long không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn mở ra tiềm năng du lịch biển - một hướng đi mới của tỉnh trong những năm gần đây.



Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, Vĩnh Long là vùng đất cộng cư lâu đời của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa nên hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Các lễ hội truyền thống, công trình kiến trúc độc đáo trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách. Toàn tỉnh có 156 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, trong đó có 5 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia về kiến trúc nghệ thuật. Địa phương có 3 bảo vật quốc gia, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích được xếp hạng, là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.



Vĩnh Long cũng nổi tiếng với hàng chục làng nghề truyền thống như: dệt chiếu, đan đát, làm gốm, bánh tráng, kẹo dừa… là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch làng nghề, mang lại trải nghiệm thực tế cho du khách. Ẩm thực cũng là thế mạnh của Vĩnh Long khi có rất nhiều món ngon đã được xác lập kỷ lục châu Á, kỷ lục Việt Nam: 222 món ăn từ dừa, 114 món ăn và sản phẩm từ trái dừa sáp, 102 món ăn từ tàu hũ ky, 100 món ăn đặc sắc chế biến từ khoai lang Bình Tân cùng các đặc sản trứ danh như dừa sáp, bún nước lèo, bánh canh Bến Có, bánh tét Trà Cuôn…



Tỉnh hiện có 24 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long, với các sản phẩm chính như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp tham quan di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống, du lịch biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực, du lịch nông nghiệp, nông thôn...



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Lâm Hữu Phúc cho biết, du lịch Vĩnh Long đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Chín tháng qua, tỉnh đã đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 88%. Doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 10 triệu lượt khách vào năm 2026, trong đó, khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng.



Các điểm du lịch nổi bật thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm: Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (đạt chuẩn OCOP 4 sao và đạt giải thưởng Điểm du lịch ASEAN), điểm du lịch Lan Vương, điểm du lịch sinh thái Bến Thành - Vinh Sang, khu du lịch biển Ba Động…