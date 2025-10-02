Tin tức
Vĩnh Long phát triển du lịch xanh gắn với văn hóa bản địa
* Nhiều tiềm năng
Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, có nhiều cù lao, cồn nổi trên sông trù phú với những vườn cây ăn quả đặc sản. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, với hơn 130 km bờ biển cùng nhiều công trình điện gió ven biển, Vĩnh Long không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn mở ra tiềm năng du lịch biển - một hướng đi mới của tỉnh trong những năm gần đây.
Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, Vĩnh Long là vùng đất cộng cư lâu đời của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa nên hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Các lễ hội truyền thống, công trình kiến trúc độc đáo trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách. Toàn tỉnh có 156 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, trong đó có 5 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia về kiến trúc nghệ thuật. Địa phương có 3 bảo vật quốc gia, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích được xếp hạng, là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.
Vĩnh Long cũng nổi tiếng với hàng chục làng nghề truyền thống như: dệt chiếu, đan đát, làm gốm, bánh tráng, kẹo dừa… là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch làng nghề, mang lại trải nghiệm thực tế cho du khách. Ẩm thực cũng là thế mạnh của Vĩnh Long khi có rất nhiều món ngon đã được xác lập kỷ lục châu Á, kỷ lục Việt Nam: 222 món ăn từ dừa, 114 món ăn và sản phẩm từ trái dừa sáp, 102 món ăn từ tàu hũ ky, 100 món ăn đặc sắc chế biến từ khoai lang Bình Tân cùng các đặc sản trứ danh như dừa sáp, bún nước lèo, bánh canh Bến Có, bánh tét Trà Cuôn…
Tỉnh hiện có 24 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long, với các sản phẩm chính như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp tham quan di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống, du lịch biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực, du lịch nông nghiệp, nông thôn...
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Lâm Hữu Phúc cho biết, du lịch Vĩnh Long đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Chín tháng qua, tỉnh đã đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 88%. Doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 10 triệu lượt khách vào năm 2026, trong đó, khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng.
Các điểm du lịch nổi bật thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm: Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (đạt chuẩn OCOP 4 sao và đạt giải thưởng Điểm du lịch ASEAN), điểm du lịch Lan Vương, điểm du lịch sinh thái Bến Thành - Vinh Sang, khu du lịch biển Ba Động…
* Phát triển du lịch bền vững
Vĩnh Long xác định rõ định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, có trách nhiệm, dựa trên giá trị sinh thái, văn hóa, cộng đồng, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Các xu hướng du lịch hiện đại như du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch chữa lành… đang ngày càng phát triển, mở ra cơ hội lớn cho địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện các đề án, chương trình phát triển du lịch, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ mời gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngành cũng tham vấn ý kiến từ các doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia hoạt động lĩnh vực du lịch để xây dựng, hoàn thiện sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách; trong đó quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng và dịch vụ du lịch, các bến neo đậu tàu, nhà hàng, khách sạn, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới…
Công ty Du lịch Mekong Travel (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập vào năm 2005, chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành quốc tế, với mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo, đậm chất văn hóa miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm, công ty đón khoảng 200.000 lượt khách, trong đó đến 90% là khách nước ngoài.
Theo bà Phạm Thị Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Mekong Travel, Vĩnh Long đang sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, đặc biệt là cù lao, cồn nổi trên sông với những vườn cây ăn trái trĩu quả thu hút du khách quốc tế nhờ không gian sinh thái trong lành, văn hóa bản địa đặc sắc.
Tuy nhiên, bà Trinh cho rằng, để du lịch Vĩnh Long thật sự phát triển tương xứng với tiềm năng, cần có sự đầu tư mạnh hơn về hạ tầng giao thông và dịch vụ, nhất là tại các điểm đến trọng tâm. Du khách quốc tế ngày càng ưa chuộng loại hình du lịch chậm, trải nghiệm sâu và mang tính bền vững, bảo vệ môi trường gắn với tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Do đó, tỉnh nên phát triển các tuyến du lịch đường sông kết nối ổn định giữa các nhà vườn, homestay, làng nghề, di tích lịch sử - tôn giáo. Các tuyến du lịch nên gắn với trải nghiệm đi dọc nhánh sông, di chuyển bằng xe đạp, ghe, thuyền - những phương tiện thân thiện môi trường sẽ là điểm nhấn, tạo sự thích thú cho du khách.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, để tạo sức bật mới, ngành Du lịch cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm đặc sắc mang tính đặc thù, đủ sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực. Cùng với đó là xây dựng, hoàn thiện sản phẩm du lịch đường sông gắn kết văn hóa bản địa, di tích, làng nghề, lễ hội và ẩm thực, những giá trị làm nên sự khác biệt của địa phương, từng bước định vị thương hiệu du lịch Vĩnh Long trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư ở lĩnh vực du lịch, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ… Mục tiêu của tỉnh không chỉ là tăng trưởng về lượng khách và doanh thu mà còn hướng đến một nền du lịch xanh, bền vững để du khách vừa được khám phá thiên nhiên tươi đẹp vừa cảm nhận bản sắc văn hóa đặc sắc, sự mến khách, chân tình của người dân Vĩnh Long./.