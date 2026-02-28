Vĩnh Long phát động Tháng Thanh niên năm 2026

Ra mắt 4 đội hình thanh niên xung kích tình nguyện trong Tháng Thanh niên tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định 10 chỉ tiêu cơ bản, 4 tuần lễ cao điểm, cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 13 hoạt động cấp tỉnh. Tháng Thanh niên không chỉ là một phong trào thi đua cao điểm trong năm mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên được thử thách, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Mỗi công trình, mỗi phần việc đoàn viên đều góp phần tạo nên những giá trị cho xã hội, đồng thời mang đến những trải nghiệm giúp bạn trẻ vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, sống có lý tưởng, có ước mơ và hoài bão.



Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt quan tâm tuyên truyền, chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.



Các cấp bộ đoàn cần tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ đoàn cần tích cực tham gia chuyển đổi số và nâng cao năng lực số, duy trì và thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai các đội hình thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn tại cơ sở, đặc biệt là tiếp tục tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp.



Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn chú trọng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, tổ chức hiệu quả, đồng loạt các ngày “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, các ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung bảo vệ môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm… Trong quá trình thực hiện, các cấp bộ đoàn duy trì các đội hình tình nguyện chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP … Các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo, tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.



Trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng các công trình thanh niên. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN



Dịp này, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vận động thực hiện nhiều công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng 21 nhà nhân ái, nhà tình thương cho các xã, phường; thực hiện công trình nâng cấp cơ sở vật chất trường học và thắp sáng tuyến đèn đường tại xã Lương Hòa, xã Thành Thới; tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và trao tặng 40 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Côn, với tổng giá trị vận động thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng.



Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên năm 2026, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với nhu cầu của người dân địa phương.