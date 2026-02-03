Vĩnh Long khai mạc Tết Quân – Dân năm 2026

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, “Tết Quân – Dân” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, bày tỏ lòng tri ân đối với vùng đất, con người đã cưu mang, che chở, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến, góp phần tô thắm đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và bồi đắp mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân – dân.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa khẳng định, thực tiễn lịch sử cách mạng cho thấy sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mà còn từ tình yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự hy sinh quên mình của “Bộ đội Cụ Hồ” vì nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho người dân xã Bình Phú. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

“Tết Quân – Dân” năm 2026 tại xã Bình Phú diễn ra trong hai ngày 2–3/2, với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; sửa chữa đường giao thông nông thôn, công trình dân sinh; trưng bày sản phẩm nông nghiệp – công nghiệp tiêu biểu cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi đón Xuân.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; trao 30 phần quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh tiếp tục hỗ trợ xây dựng thêm 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của xã Bình Phú; trước đó, 7 căn nhà đã được xây dựng và bàn giao. Ban Tổ chức trao xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN