Vĩnh Long khai mạc Hội sách, báo Xuân 2026

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội Sách Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ngày 4/2, tại phường Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thạo và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Hồn Xuân - Đất Việt", nhằm phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu tri thức và vui chơi, giải trí cho nhân dân dịp Tết.

Học sinh đọc sách tại Hội Sách Báo Xuân ở phường Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN



Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, Hội sách báo Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công. Thông qua các ấn phẩm sách, báo, tạp chí Xuân của Trung ương và địa phương, Hội sách, báo Xuân góp phần tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, những thành tựu nổi bật của đất nước và địa phương.

Hoạt động gói bánh tét tại Triển lãm tranh, hội sách Báo Xuân 2026 ở phường Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN



Hội sách, báo Xuân được tổ chức đồng thời ở 3 thư viện của tỉnh ở các phường Trà Vinh, Long Châu và An Hội, diễn ra từ ngày 4 đến 20/2/2026; với trên 100 ấn phẩm báo Xuân, hơn 10.000 bản sách, trên 100 tác phẩm tranh của thiếu nhi và các họa sĩ trong tỉnh.

Cùng đó, Hội sách, báo Xuân còn tổ chức nhiều không gian và hoạt động văn hóa phục vụ bạn đọc vui Xuân, đón Tết như: viết thư pháp, phố ông đồ; trưng bày, trải nghiệm trang phục truyền thống các dân tộc; hướng dẫn gói bánh tét, mâm ngũ quả, các hoạt động trải nghiệm khoa học vui, trò chơi dân gian có thưởng.

Đặc biệt, Hội sách, báo Xuân còn có cuộc thi trực tuyến “Xuân tri thức – Tết yêu thương”, tạo sân chơi bổ ích, góp phần hình thành không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, giúp thiếu nhi vừa học vừa chơi trong những ngày Tết.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.