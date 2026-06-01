Vĩnh Long hướng tới hoàn thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh hồi trống phát lệnh Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN



Để Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thực chất, hướng tới bao phủ toàn bộ người dân thuộc diện quản lý trên địa bàn, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người yếu thế và người dân vùng sâu, vùng xa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội cùng vào cuộc, xem đây là trách nhiệm chung. Đồng thời ngành cần tập trung bảo đảm chất lượng chuyên môn và quy trình khám sức khỏe theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc khám, tư vấn và quản lý sức khỏe phải thực chất, chính xác, tránh hình thức. Ngành cần tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu sức khỏe người dân một cách khoa học để đánh giá mô hình bệnh tật, nhận diện các nguy cơ sức khỏe nổi bật trên địa bàn. Trên cơ sở đó, ngành y tế tham mưu các giải pháp truyền thông, phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và phân bổ nguồn lực khám, chữa bệnh phù hợp, hiệu quả. Dữ liệu sức khỏe phải được cập nhật đầy đủ, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân và từng bước gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. UBND các xã, phường cần chủ động rà soát, lập danh sách, thông báo và điều phối lịch khám phù hợp với điều kiện thực tế; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tham gia đầy đủ, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế. Người dân cần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động tham gia khám theo lịch, theo dõi kết quả định kỳ để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thăm hỏi người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại phường Long Châu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXV

Theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát thường xuyên là bước đi tiên phong hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động. Việc chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang “chủ động dự phòng” giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân cũng như xã hội. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trong năm 2026, hoàn thành việc khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho 100% người dân. Theo lộ trình, trong tháng 6/2026, ngành ưu tiên khám sàng lọc cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Từ tháng 7/2026 sẽ triển khai đồng loạt đối với các nhóm đối tượng còn lại.

Để bảo đảm chiến dịch đạt hiệu quả , ngành y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ứng dụng hệ thống số như nhóm Zalo, fanpage khu dân cư để thông báo, nhắc lịch khám; đồng thời tổ chức các điểm khám lưu động, khám tại nhà cho người cao tuổi neo đơn, người yếu thế với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.