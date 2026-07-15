Vĩnh Long đặt mục tiêu có thêm 250 sản phẩm OCOP

Nguyên liệu làm bánh tét đạt chuẩn OCOP 3 sao của cơ sở 9 Di (xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) được tuyển chọn kỹ để đảm bảo chất lượng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế của từng địa phương; ưu tiên sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống, sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu bản địa và gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Song song đó, tỉnh hỗ trợ các chủ thể OCOP chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, phát triển tài sản trí tuệ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo kế hoạch, Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn; tăng cường liên kết giữa các chủ thể với vùng nguyên liệu để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu ít nhất 70% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết tiêu thụ ổn định; 100% sản phẩm OCOP được quảng bá trên nền tảng số và các sàn thương mại điện tử.

Bánh tét của cơ sở 9 Di (xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, kinh doanh, marketing và chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất; thường xuyên tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, kiểm tra, giám sát chất lượng sau công nhận. Tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, mở rộng hệ thống giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong 6 tháng vừa qua, địa phương công nhận thêm 10 sản phẩm OCOP mới. Đến nay, toàn tỉnh có 1.147 sản phẩm OCOP của 646 chủ thể; trong đó có 174 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận nhưng các chủ thể chưa nộp hồ sơ đánh giá, công nhận lại.

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công nhận thêm hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia gồm: Giấm mật hoa dừa Organic và Mật hoa dừa lên men Organic của Công ty TNHH Trà Vinh Farm (xã Tiểu Cần), nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 15 sản phẩm.

Hiện toàn tỉnh có 973 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 786 sản phẩm đạt 3 sao, 171 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 5 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Chương trình OCOP đã nâng cao chất lượng, giá trị nhiều sản phẩm nông thôn, góp phần cải thiện thu nhập người dân, phát triển kinh tế nông thôn, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.