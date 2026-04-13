Vĩnh Long công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ

Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long. Các Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long gồm: bà Nguyễn Thị Yến Nhi, ông Thạch Phước Bình và ông Hồ Thanh Tuấn.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 30/3/2026. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X; đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X; đồng chí Lê Thị Thúy Kiều, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X.

Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đồng chí: Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; Châu Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Quỳnh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Thị Bé Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc điều động đồng chí Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền./.