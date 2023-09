Vinh danh và thúc đẩy hoạt động học tập tiếng Việt tại "xứ sở Bạch Dương"

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga và MGLU tổ chức. Chương trình gồm 2 phần, phần 1 là chương trình tòa đàm bàn tròn “Tiếng Việt tại LB Nga: những triển vọng và thách thức” và phần 2 là chương trình nghệ thuật và vinh danh “Việt Nam trong mắt tôi”.

Tham dự Ngày hội có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ ban ngành Đại sứ quán, Hiệu trưởng MGLU, bà Irina Kraeva, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga Trần Phú Thuận, các giảng viên, sinh viên học tiếng Việt ở các trường đại học của LB Nga, các chuyên gia, giáo viên dạy tiếng Việt và con em thế hệ thứ 2, 3 của người Việt tại LB Nga cũng như các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại LB Nga. Đây là năm thứ 3 và cũng là lần đầu tiên Ngày hội tiếng Việt được tổ chức tại một trường đại học của Nga. Đặc biệt đó là MGLU, nơi từng đào tạo hàng trăm chuyên gia ngôn ngữ cho Việt Nam và nay là nơi có đông đảo sinh viên học tiếng Việt nhất ở LB Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn sẽ ngày càng có nhiều khóa, lớp học tiếng Việt tại các trường đại học của LB Nga. Bên cạnh đó, Đại sứ cho rằng LB nga cũng có nhiều nhà Việt Nam học nổi tiếng, những người thực sự là chuyên gia về Việt Nam và họ là nhân tố giúp hai nước thấu hiểu nhau hơn. Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng mong muốn thông qua Ngày hội tiếng Việt, con em của cộng đồng 70.000 người Việt Nam tại LB Nga sẽ ngày càng hiểu tiếng Việt, hiểu rõ hơn lịch sử Việt Nam hơn.

Chương trình “Việt Nam trong mắt tôi” gồm phần nghệ thuật với các bài hát, bài thơ Việt Nam do con em người Việt Nam tại LB Nga, các lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga, và đặc biệt là các sinh viên Nga học tiếng Việt thể hiện. Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” đã trao bằng khen cho 22 sinh viên Nga học tiếng Việt có thành tích xuất sắc đến từ 7 trường đại học, trao thư cảm ơn và quà tặng cho các giáo viên dạy tiếng Việt cả cho sinh viên Nga cũng như cho con em cộng đồng người Việt Nam. Sự kiện cũng vinh danh chủ nhân của 3 giải ba, 3 giải nhì và 2 giải nhất trong cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức. Cuộc thi này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các sinh viên Nga và con em trong cộng đồng người Việt Nam, với gần 40 tiết mục tham gia dự thi.

Trong khuôn viên của sự kiện cũng trưng bày các vật phẩm, sản phẩm thể hiện truyền thống văn hóa của Việt Nam cũng như các món ăn đặc trưng của người Việt Nam như nem, bánh rán.

Chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực, văn hóa đã tạo được rất nhiều ấn tượng. Đó là cảm nhận chung của các sinh viên, giảng viên tiếng Việt từ các trường đại học của Moskva. Những lời ca của các em nhỏ Việt Nam bằng tiếng Nga và Việt, những tiết mục hát, đọc thơ của các sinh viên Nga học tiếng Việt đã thực sự chạm đến tim của tất cả những ai đến với Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga.

Ekaterina Korosteleva, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế Moskva, chia sẻ: “Ngày hội tiếng Việt đã giúp tôi hiểu rõ hơn về văn hóa đất nước và con người Việt Nam. Người Việt Nam rất thân thiện và dễ mến, nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi in tranh truyền thống Việt Nam và học hỏi được nhiều điều về truyền thống, biểu tượng của Việt Nam. Chúng tôi cũng có cơ hội thử các món ăn dân tộc, những món ăn hóa ra rất là ngon. Nhờ ngày hội này, tôi càng tin chắc rằng, mình đã quyết định đúng đắn khi chọn tiếng Việt để học”.

Tại Ngày hội tiếng Việt, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Moskva (MGLU) Irina Kraeva đã nhất trí thành lập Trung tâm tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại trường này.

Tiến sĩ Elena Zubtsova, giảng viên tiếng Việt tại MGLU, bày tỏ niềm vui: “Trung tâm tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là kỳ vọng và mong ước của chúng tôi lâu nay. Trung tâm chắc chắn sẽ tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến Việt Nam học, văn hóa Việt Nam, dịch thuật, và sẽ thu hút được nhiều sinh viên học và tìm hiểu về Việt Nam hơn”.

Trước đó, tại tòa đàm bàn tròn, các chuyên gia, giáo viên dạy tiếng Việt đã nghe 14 bài phát biểu đề cập đến những khó khăn, hạn chế, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại LB Nga. Cô Svetlana Glazunova, giảng viên tiếng Việt kỳ cựu của Đại học Ngoại giao Moskva (MGIMO) bày tỏ: “Theo tôi những sự kiện này rất quan trọng vì nó là cơ hội để các giảng viên, các thầy cô giáo tiếp xúc với nhau, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Đồng thời sinh viên Nga có thể giao tiếp với sinh viên Việt Nam cũng như sinh viên của các trường đại học khác học tiếng Việt. Ngoài ra những ngày hội tiếng Việt là cơ hội để biết thêm về văn hóa Việt Nam, về văn học Việt Nam”./.