Vinh danh tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Đây là năm đầu tiên Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một "mái nhà chung" sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua. Giải báo chí được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch, những vấn đề liên quan đến con người, văn hóa - lịch sử, bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là sự ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh chân thực, sinh động về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và an sinh xã hội; đồng thời cổ vũ những tấm gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với giới báo chí mà còn đối với sự phát triển chung của vùng đất giàu tiềm năng và bản sắc - Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, nhìn lại quá trình phát triển, đặc biệt là từ khi tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất, những thành tựu của tỉnh có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo. Trong suốt thời gian qua, báo chí khu vực đã đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung nói chung, vừa là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa là cầu nối để phản biện xã hội tích cực. Sự phản ánh khách quan, trung thực và xây dựng của báo chí đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, giải quyết những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế .

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải đã phản ánh sinh động các vấn đề thời sự, những vấn đề được dư luận quan tâm như: Bão lũ, chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính…. Qua thời gian phát động, Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải.

Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, lựa chọn trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho 4 thể loại báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử./.