Vinh danh sản phẩm nâng tầm chất lượng sống và công nghệ AI

Tech Awards 2025 có hơn 100 thương hiệu, nền tảng và sản phẩm số được đề cử, bao gồm 16 hạng mục, chia thành 4 nội dung: Thiết bị (6 hạng mục), Ứng dụng (3 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Đặc biệt, Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải thưởng nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng năm 2025 tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ban tổ chức đã trao giải Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng được yêu thích nhất 2025 cho Hà Nhi (Nhi Thỏ), Đinh Ngọc Dũng (Didu) và Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe).



Tại chương trình, ông Phạm Hiếu, Tổng biên tập VnExpress cho biết, Tech Awards không chỉ đơn thuần là một chương trình thường niên mà là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và nỗ lực bền bỉ nhằm đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt. Tech Awards không chỉ vinh danh sản phẩm, mà còn kể câu chuyện hành trình công nghệ đã và đang đi vào đời sống... Sản phẩm được vinh danh tại Tech Awards 2025 không chỉ là thành quả của một năm nghiên cứu hay kinh doanh, mà còn là nền tảng cho những bước tiến tiếp theo của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.