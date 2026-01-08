Tin tức
Vinh danh sản phẩm nâng tầm chất lượng sống và công nghệ AI
Tech Awards 2025 có hơn 100 thương hiệu, nền tảng và sản phẩm số được đề cử, bao gồm 16 hạng mục, chia thành 4 nội dung: Thiết bị (6 hạng mục), Ứng dụng (3 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Đặc biệt, Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng.
Ban tổ chức đã trao giải Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng được yêu thích nhất 2025 cho Hà Nhi (Nhi Thỏ), Đinh Ngọc Dũng (Didu) và Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe).
Tại chương trình, ông Phạm Hiếu, Tổng biên tập VnExpress cho biết, Tech Awards không chỉ đơn thuần là một chương trình thường niên mà là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và nỗ lực bền bỉ nhằm đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt. Tech Awards không chỉ vinh danh sản phẩm, mà còn kể câu chuyện hành trình công nghệ đã và đang đi vào đời sống... Sản phẩm được vinh danh tại Tech Awards 2025 không chỉ là thành quả của một năm nghiên cứu hay kinh doanh, mà còn là nền tảng cho những bước tiến tiếp theo của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.
Liên quan đến công nghệ xanh trong gia đình, ông Đặng Nguyễn Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, lượng phát thải từ các hộ gia đình ước tính khoảng 22%, gần xấp xỉ ngành giao thông vận tải (25%). Nhằm hướng đến tương lai năng lượng bền vững, cần bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong gia đình như ưu tiên thiết bị điện an toàn và thông minh, phù hợp với lối sống xanh; trong đó, an toàn là yếu tố cốt lõi, còn tính thông minh giúp nâng cao tiện nghi và hiệu quả sử dụng.
Ông Đặng Nguyễn Ngữ cũng chỉ giải pháp quản lý điện thông minh, giúp tiết kiệm khoảng 50–60% điện năng tiêu thụ, qua đó giảm phát thải CO₂ của Schneider như hệ thống có thể tích hợp vào các thiết bị gia đình và quản lý qua điện thoại, sản phẩm công tắc, ổ cắm ứng dụng AI và học máy, tự động điều chỉnh theo thói quen sinh hoạt, giúp chiếu sáng, sưởi ấm và làm mát chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết.../.