Vinh danh sản phẩm nâng tầm chất lượng sống và công nghệ AI

Ngày 8/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Tech Awards 2025 (Giải thưởng công nghệ xuất sắc). Đây là sự kiện bình chọn thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức từ năm 2012, dành cho sản phẩm và thương hiệu công nghệ xuất sắc của năm theo từng hạng mục.
Với chủ đề “Smart Living: Sống hạnh phúc giữa kỷ nguyên công nghệ”, sự kiện mang đến nhiều chia sẻ giá trị về vai trò của công nghệ trong việc nâng tầm chất lượng sống như các giải pháp công nghệ xanh, sản phẩm gia dụng thông minh và robot đang từng bước định hình không gian sống hiện đại. Sự kiện cũng chia sẻ góc nhìn về một tương lai nơi công nghệ không chỉ tối ưu tiện nghi mà còn hướng đến cuộc sống bền vững, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
 

Tech Awards 2025 có hơn 100 thương hiệu, nền tảng và sản phẩm số được đề cử, bao gồm 16 hạng mục, chia thành 4 nội dung: Thiết bị (6 hạng mục), Ứng dụng (3 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Đặc biệt, Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng.

  Ban tổ chức trao giải thưởng nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng năm 2025 tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN  

Ban tổ chức đã trao giải Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng được yêu thích nhất 2025 cho Hà Nhi (Nhi Thỏ), Đinh Ngọc Dũng (Didu) và Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe). 

Tại chương trình, ông Phạm Hiếu, Tổng biên tập VnExpress cho biết, Tech Awards không chỉ đơn thuần là một chương trình thường niên mà là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và nỗ lực bền bỉ nhằm đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt. Tech Awards không chỉ vinh danh sản phẩm, mà còn kể câu chuyện hành trình công nghệ đã và đang đi vào đời sống... Sản phẩm được vinh danh tại Tech Awards 2025 không chỉ là thành quả của một năm nghiên cứu hay kinh doanh, mà còn là nền tảng cho những bước tiến tiếp theo của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

  Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing, Lê Hoàng Robotics chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN  
Chia sẻ về xu hướng phát triển của robot trong thời đại hiện nay, ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing - Lê Hoàng Robotics cho biết, khi nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng cao, kéo theo nhiều dịch vụ, ngành hàng bị quá tải. Đơn cử như các nhà hàng, điểm du lịch quá tải, thiếu nhân viên phục vụ mùa cao điểm; bệnh viện cũng cần người phục vụ các khâu đón tiếp, phân loại bệnh nhân. Do đó, ứng dụng robot để phục vụ những nhu cầu này là điều cần thiết. Robot không thay thế mà phục vụ, cho con người thời gian làm những điều giá trị hơn. Vì vậy, AI, Robotics cần sớm được ứng dụng tại Việt Nam ngay từ khâu đào tạo sinh viên để tạo nhân lực chất lượng cao, vận hành nhà máy tự động hóa trong tương lai.

Liên quan đến công nghệ xanh trong gia đình, ông Đặng Nguyễn Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, lượng phát thải từ các hộ gia đình ước tính khoảng 22%, gần xấp xỉ ngành giao thông vận tải (25%). Nhằm hướng đến tương lai năng lượng bền vững, cần bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong gia đình như ưu tiên thiết bị điện an toàn và thông minh, phù hợp với lối sống xanh; trong đó, an toàn là yếu tố cốt lõi, còn tính thông minh giúp nâng cao tiện nghi và hiệu quả sử dụng. 

Ông Đặng Nguyễn Ngữ cũng chỉ giải pháp quản lý điện thông minh, giúp tiết kiệm khoảng 50–60% điện năng tiêu thụ, qua đó giảm phát thải CO₂ của Schneider như hệ thống có thể tích hợp vào các thiết bị gia đình và quản lý qua điện thoại, sản phẩm công tắc, ổ cắm ứng dụng AI và học máy, tự động điều chỉnh theo thói quen sinh hoạt, giúp chiếu sáng, sưởi ấm và làm mát chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết.../.

