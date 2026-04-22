Vinh danh "đại sứ" vùng đệ nhất danh trà

Hội thi năm nay quy tụ 25 thí sinh là những hướng dẫn viên tiêu biểu, đại diện cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; sinh viên đang theo học chuyên ngành Du lịch tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.



Tại hội thi, ông Nguyễn Chu Thu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: Những năm gần đây, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cùng với bề dày lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất đệ nhất danh trà, Thái Nguyên đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Những con số thống kê đã cho thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành Du lịch tỉnh. Năm 2025, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên đạt trên 7,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 274.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 7.446 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt hơn 3,281 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 4.600 tỷ đồng... Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Để đạt được kết quả đó, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch giữ vai trò hết sức quan trọng - là những “đại sứ” trực tiếp kết nối du khách với điểm đến, truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử và con người Thái Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước. Họ không chỉ là người giới thiệu điểm đến mà còn là những “đại sứ du lịch”, là “Nhà ngoại giao nhân dân”, là cầu nối giữa du khách với vùng đất, con người và văn hóa địa phương.



Thông qua Hội thi, Ban tổ chức mong muốn lựa chọn được những gương mặt xuất sắc, làm nòng cốt trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh; đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của hướng dẫn viên trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Các thí sinh trải qua nhiều phần thi phong phú, thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống cũng như phong cách, bản lĩnh của người hướng dẫn viên chuyên nghiệp.



Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các hướng dẫn viên đạt thành tích cao nhất hội thi./.