Vinh danh những thành tựu, di sản vĩ đại của Vương triều Trần

Phát biểu khai mạc, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam cho biết, cách đây tròn 800 năm, Vương triều Trần được sáng lập, mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ và đặc biệt vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới triều Trần, Đại Việt không chỉ khẳng định vững chắc nền độc lập, chủ quyền quốc gia, mà còn vươn lên trở thành một quốc gia cường thịnh, có bản lĩnh, trí tuệ và vị thế đáng nể phục trong khu vực. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên - Mông, đội quân từng làm rung chuyển Á - Âu, không chỉ là những thắng lợi quân sự lẫy lừng mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của nhà Trần.

Những sự kiện nổi bật như: Hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, chiến thắng Bạch Đằng năm 1288... đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam. Không chỉ nổi bật về quân sự, Vương triều Trần còn để lại những di sản đặc sắc về chính trị, quản trị quốc gia và văn hóa - tư tưởng. Đặc biệt, thời Trần là giai đoạn kết tinh rực rỡ của văn hóa Đại Việt, với đỉnh cao là tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy – TTXVN

Trong bối cảnh và từ nhận thức đó, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Nhã cho rằng, hội thảo không chỉ là dịp tri ân và tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của Vương triều Trần, mà còn là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý cùng nhìn nhận, luận giải và làm sáng rõ những giá trị thời đại được hun đúc từ triều đại này.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, Vương triều Trần (1226-1400) nổi lên như một triều đại tiêu biểu, với nhiều chiến công hiển hách, nhiều thành tựu rực rỡ, để lại nhiều di sản là biểu tượng của dân tộc, mang tầm thời đại và xứng đáng được ghi nhận như đỉnh cao của kỷ nguyên văn minh Đại Việt đã tồn tại trong lịch sử trung đại Việt Nam.

Nhiều bộ chính sử, nhiều công trình nghiên cứu của những nhà nghiên cứu lớn đều chung nhận định ghi nhận và đánh giá cao về những thành tựu, di sản và đóng góp của Vương triều Trần. Điển hình là những công trình như “Đại Việt sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, “Việt Nam sử lược” của Trần Trọng Kim, “Lịch sử Việt Nam” của Phan Huy Lê (chủ biên)... Trong những thập niên gần đây đã có nhiều bài viết, sách chuyên khảo, tọa đàm và hội thảo về nhà Trần, Vương triều Trần, về những chiến công, thành tựu, các vị vua, danh tướng, danh nhân thời Trần. Tiêu biểu là các hội thảo được tổ chức tại Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Bộ Quốc phòng và các địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng…

“Vì vậy, hội thảo sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các di sản lịch sử - văn hóa gắn với Vương triều Trần; phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh khẳng định.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, các học giả trong và ngoài nước tập trung thảo luận 4 lĩnh vực về Vương triều Trần như: Vương triều Trần - Diễn trình lịch sử; Cương vực, ngoại giao và chiến tranh vệ quốc; Quản trị và phát triển đất nước và Văn hóa, tư tưởng và tôn giáo. ác đại biểu đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc nhất những đặc sắc, thành tựu và đóng góp của nhà Trần trên mọi phương diện, từ quân sự, chính trị đến kinh tế, văn hóa - xã hội, tư tưởng, tôn giáo, làm rõ vị trí, vai trò của Vương triều Trần trong tiến trình lịch sử dân tộc. Từ đó, các đại biểu nhận diện những di sản cần bảo tồn, phát huy, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.