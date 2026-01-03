Vinh danh doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2025

Ngày 03/01, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 8, năm 2025”.

TS. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại lễ vinh danh.

Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các doanh nghiệp đăng ký xét chọn hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tri thức như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sáng kiến - sáng chế và công nghệ lõi.

Lễ vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng chuyên môn, Ban tổ chức đã bình chọn khoảng 60 doanh nghiệp tiêu biểu để trao chứng nhận “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 8”. Trong đó, 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất được lựa chọn vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo và trao Cúp Vàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam cho biết, chương trình là hoạt động tôn vinh thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo bà Yến, sau 8 năm tổ chức liên tục, chương trình đã tạo được uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, TS. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, việc tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu về đổi mới sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông cho rằng, các doanh nghiệp được vinh danh đã mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, ứng dụng AI, IoT và chuyển đổi xanh, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cho biết, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt mức tăng trưởng hai con số, tạo thêm việc làm cho người lao động và đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước.

Các doanh nghiệp được tôn vinh, tiêu biểu cho năng lực sáng tạo, đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Theo TS. Trần Văn Tùng, sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động bám sát định hướng, triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài./.