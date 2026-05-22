Vinh danh các bác sĩ, chuyên gia y tế ngăn chặn tin giả, tin sai lệch trên môi trường số

Các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Giải thưởng "Đại sứ truyền thông ngành y – KMOLs" lần thứ 1 năm 2026.

Theo Ban tổ chức, thực trạng “bác sĩ online”, “thần y mạng” nổi lên trên mạng xã hội thời gian qua đã phản ánh phần nào tình trạng tồn tại các “lỗ hổng” về thông tin y tế chính thống trên môi trường số. Tốc độ lan truyền của những thông tin này luôn nhanh hơn khuyến cáo chính thống, để lại những hệ lụy nguy hiểm cho cộng đồng. Gần đây, trào lưu “uống nước chanh pha muối hột” nổi lên như một phương thuốc trị “bách bệnh” thậm chí cả ung thư… hay các phương pháp nhịn ăn thanh lọc cơ thể và chữa bệnh, anti vaccine, anti thuốc tây y… thiếu căn cứ khoa học nhưng được nhiều người dân hưởng ứng, làm theo. Do đó, hơn lúc nào hết, các chuyên gia y tế, đội ngũ y bác sĩ – những người có kiến thức chuyên môn cần trở thành người cung cấp thông tin, định hướng để người dân tiếp cận đúng với kiến thức y khoa, từ đó có giải pháp chăm sóc sức khỏe đúng.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) Vũ Mạnh Cường cho rằng, giữa bối cảnh tin giả, tin sai sự thật về y tế tràn lan, việc các thầy thuốc trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội là cách cung cấp thông tin chính xác và khoa học nhất cho người dân, tạo "lá chắn" quan trọng, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai kiến thức y khoa có thể mang đến hậu quả khó lường. Cung cấp thông tin đúng, hướng dẫn người dân để họ có kiến thức, thái độ và hành vi đúng đắn về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật là mộtnhiệm vụ quan trọng của đội ngũ y bác sĩ trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân hướng tới, đó là chuyển từ điều trị bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Năm nay, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Cống hiến cho những y bác sĩ gạo cội, có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động truyền thông y tế, lan tỏa tri thức y khoa chính thống, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy giá trị nhân văn trong xã hội. Đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh; bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều cá nhân tiêu biểu khác được vinh danh là Đại sứ truyền thông sáng tạo, Đại sứ vì cộng đồng, Đại sứ truyền cảm hứng…

Trung tâm tiêm chủng "chạm đến từng giường bệnh" của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được vinh danh là Sáng kiến truyền thông y tế; Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh với chuỗi video chăm sóc mắt sau phẫu thuật được vinh danh Đại sứ truyền thông y tế số; Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba – Đồng Hới tỉnh Quảng Bình được vinh danh Đại sứ truyền thông nhân ái…

Ban tổ chức đã nhận được hơn 130 hồ sơ đề cử của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học, chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ và tổ chức truyền thông sức khỏe trên toàn quốc. Các đề cử có sự đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, phản ánh rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ y bác sĩ trong môi trường truyền thông số. Từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân bằng cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo và giàu tính nhân văn.

Giải thưởng ghi nhận sự chủ động của đội ngũ y tế trong việc ứng dụng nền tảng số để lan tỏa thông tin chính xác, khoa học đến cộng đồng trong bối cảnh môi trường mạng xuất hiện ngày càng nhiều thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe. Giải thưởng hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa ngành y, truyền thông và cộng đồng nhằm thúc đẩy môi trường truyền thông y tế chính thống, nhân văn và giàu trách nhiệm trong thời đại số, lan tỏa tri thức đúng đắn, xây dựng niềm tin cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng truyền thông sức khỏe tại Việt Nam./.