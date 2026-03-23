Vinh danh 9 tập thể đạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải nhấn mạnh: Qua 95 năm hình thành và phát triển, các thế hệ thanh niên Thành phố luôn phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước, tuổi trẻ Thành phố không ngừng đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần tạo nên những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo anh Ngô Minh Hải, tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng; tích cực tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhấn mạnh vai trò của của tổ chức Đoàn thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, trong suốt 95 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, triển khai hiệu quả nhiều phong trào hành động thiết thực.

Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay, lực lượng thanh niên thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng, đồng thời bày tỏ tin tưởng thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, tri thức, tinh thần sáng tạo, tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề của Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn tầm khu vực và thế giới.



Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập.



Để ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Thành phố trong năm 2026, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 cho 9 tập thể tiêu biểu với các sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố. Các công trình, sáng kiến được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục thiếu nhi, hỗ trợ học sinh - sinh viên, chăm lo thanh niên, thúc đẩy chuyển đổi số, an sinh xã hội và xây dựng lối sống đẹp trong cộng đồng.

Theo đó, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với sáng kiến Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành phố (Tổ Thanh niên trường học) với mô hình: Hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với Giải pháp: “Hành trình sinh viên UEH hành động vì mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa mô hình Đại học xanh”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Người Lao động với sáng kiến: Xây dựng các công trình “Đường cờ Tổ quốc” gắn với các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.



Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành phố và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố với sáng kiến: Tổ chức sân chơi cho đối tượng giáo viên mầm non các trường ngoài công lập thông qua Hội thi “Người ươm mầm”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hồ Chí Minh với giải pháp: Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Công an Thành phố trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chi đoàn Phóng viên, Báo Tuổi trẻ với giải pháp: Nâng cao sức khỏe tâm thần “Tôi vui khỏe - Tôi hạnh phúc” - Cải thiện, nâng cao chỉ số hạnh phúc và phát triển thanh niên; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố với sáng kiến “Lễ hội Thanh niên - YOUTH FEST”.

9 tập thể tiêu biểu nhận Giải thưởng Hồ Hào Hớn lần thứ 24, năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Được trao lần đầu vào năm 2002, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn - phần thưởng cao quý mang tên người Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ là sự tôn vinh mà còn khẳng định giá trị của những sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.



Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn cũng đã khép lại chuỗi hoạt động của Lễ hội Thanh niên Thành phố - YOUTH FEST lần thứ 6, năm 2026, diễn ra từ ngày 20-22/3, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới./.

