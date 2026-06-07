Vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2026

Các đại biểu dự Lễ trao giải báo chí Nam bộ lần thứ I. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Đây là giải báo chí đầu tiên của khu vực Nam Bộ sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất bốn giải báo chí khu vực thành ba giải, nhằm tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Giải năm nay thu hút gần 250 tác phẩm dự thi của các nhà báo, hội viên, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam. Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã trao 22 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ở loại hình báo in - báo điện tử, giải Nhất được trao cho loạt bài Megastory 4 kỳ “Liêm chính số: Nền hành chính vì dân” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. Ở loại hình phát thanh - truyền hình, giải Nhất thuộc về phóng sự 2 tập “Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải nhất thể loại báo in - báo điện tử. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại lễ trao giải, ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Các tác phẩm dự thi năm nay đã phản ánh khá toàn diện đời sống kinh tế - xã hội khu vực Nam Bộ, từ những sáng kiến đổi mới trong nông nghiệp, khoa học công nghệ, cải cách hành chính đến các vấn đề dân sinh như nước sạch, môi trường, thị trường nông sản; những câu chuyện nhân văn về hiến tạng, hỗ trợ người nhiễm HIV và các tác phẩm về lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất phương Nam.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu, vượt lên cách phản ánh thông thường để tìm tòi giải pháp cho các vấn đề xã hội quan tâm. Dấu ấn chuyển đổi số cũng được thể hiện rõ trong nhiều tác phẩm báo điện tử thông qua việc kết hợp văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự giải, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho rằng các tác phẩm được vinh danh năm nay không chỉ có chất lượng chuyên môn tốt mà còn phản ánh sinh động quá trình đổi mới, phát triển của khu vực Nam bộ. Thông qua các tác phẩm, hình ảnh vùng đất và con người Nam bộ hiện lên năng động, nghĩa tình, giàu khát vọng phát triển; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong phản ánh thực tiễn, định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của đội ngũ phóng viên khu vực Nam Bộ ngày càng rộng lớn, trải dài từ Đồng Nai, Tây Ninh đến Cà Mau. Trong khi đó, điều kiện hoạt động của nhiều cơ quan báo chí địa phương còn gặp khó khăn về nguồn lực, kinh phí, phương tiện và chế độ dành cho phóng viên thường trú.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Từ thực tế đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các địa phương trong khu vực tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, tác nghiệp tại cơ sở, đồng thời có những chính sách hỗ trợ, động viên phù hợp đối với các phóng viên đang bám sát địa bàn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

Giải Báo chí khu vực Nam Bộ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực. Thành công của mùa giải đầu tiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực để báo chí Nam bộ đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.