VinFast lập kỷ lục bàn giao gần 176.000 ô tô điện tại Việt Nam

Mức giá của mẫu xe được công bố tại thị trường Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Indonesia

Thành tích này giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị thế hãng xe dẫn đầu thị phần suốt 15 tháng liên tiếp, đồng thời xác lập chuẩn mực mới cho ngành ô tô trong nước.

Theo số liệu công bố, riêng tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số cao nhất từng được một hãng xe đạt được tại Việt Nam, với 27.649 ô tô điện VinFast được giao đến khách hàng. Kết quả bứt phá trong tháng cuối năm đã tạo đà cho tổng doanh số cả năm vượt xa mọi kỷ lục trước đó, đưa VinFast trở thành thương hiệu ô tô có lượng xe bán ra lớn nhất lịch sử thị trường Việt.

Đáng chú ý, doanh số năm 2025 của VinFast cao gần gấp đôi kỷ lục cũ do các thương hiệu nước ngoài từng nắm giữ. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast, mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của người tiêu dùng Việt Nam sang xe điện, qua đó đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Các mẫu ô tô EV được sản xuất tại nhà máy VinFast Ấn Độ. Ảnh: Quang Trung - P/v TTXVN tại Ấn Đ

Trong năm qua, danh mục sản phẩm đa dạng đã giúp VinFast phủ rộng và chiếm ưu thế ở hầu hết các phân khúc. Ở nhóm xe cỡ nhỏ và xe dành cho cá nhân, gia đình trẻ, các mẫu VF 3, VF 5 và VF 6 đạt doanh số lần lượt 44.585 xe, 43.913 xe và 23.291 xe. Các mẫu SUV cỡ trung và cỡ lớn như VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhóm khách hàng gia đình và doanh nhân.

Song song với xe cá nhân, các dòng xe phục vụ kinh doanh dịch vụ cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Limo Green đạt doanh số 27.127 xe, trong khi Herio Green đạt 12.568 xe, cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng của VinFast đang đi đúng hướng.

Đặc biệt, Limo Green – mẫu MPV 7 chỗ mới ra mắt thị trường từ tháng 8/2025 – đã nhanh chóng vươn lên nhóm xe bán chạy hàng đầu phân khúc. Riêng trong tháng 12/2025, có tới 10.981 xe Limo Green được bàn giao, trở thành một trong những mẫu xe đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng đột biến cuối năm của VinFast.

Cùng thời điểm đó, các mẫu xe khác của hãng cũng duy trì sức bán ấn tượng, với VF 5 đạt 5.435 xe, VF 3 đạt 3.925 xe, VF 6 đạt 3.541 xe và VF 7 đạt 1.361 xe trong tháng 12/2025. Những con số này phản ánh sự ổn định và đồng đều trong sức tiêu thụ của toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện VinFast.

Để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, VinFast đã liên tục đầu tư mở rộng hệ thống hậu mãi và hạ tầng trạm sạc. Hiện hãng đang sở hữu khoảng 400 xưởng dịch vụ cùng hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành, mang đến sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe điện.

Bên cạnh đó, chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” tiếp tục được VinFast đẩy mạnh với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, như chương trình “Mua xe 0 đồng”, ưu đãi từ 6–10% cho các dòng xe phổ thông và miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến năm 2027. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast trên thị trường ô tô điện trong những năm tới./.