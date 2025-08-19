Viettel khởi công hai công trình trọng điểm quốc gia tổng mức đầu tư trên 27.000 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

* Khép kín toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm công nghệ cao "Made in Vietnam"

Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam: Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, radar… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Công trình được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, được sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp.

Tại đây dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã xác định trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự giúp hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức chiến đấu và khả năng bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Theo Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với quy mô, chức năng đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel sẽ là một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái của khoa học Việt Nam, góp phần phục vụ đồng thời cho quốc phòng, dân sinh và kinh tế.

Đánh giá rất cao tầm nhìn khi xây dựng Trung tâm này, ông Châu Văn Minh mong muốn Viettel sẽ tiếp tục tinh thần tiên phong, để Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel không chỉ là một công trình xây dựng mà còn biểu tượng cho khát vọng của công nghệ Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kỳ vọng các nhà khoa học của Viện sẽ cùng với các chuyên gia, nhà khoa học của Viettel và các trường đại học, các viện nghiên cứu hình thành nên một mạng lưới nghiên cứu đổi mới sáng tạo quốc gia bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết, với sứ mệnh trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn mới đây, Viettel đặt ra mục tiêu: Tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Mục tiêu này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel coi đây là động lực quan trọng nhất để mở rộng quy mô, thúc đẩy toàn bộ máy hành động nhanh và tạo ra kết quả sớm.

Tập đoàn Viettel cam kết: Hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra, dự kiến triển khai xong giai đoạn 1 vào năm 2026 và hoàn thành cả 3 giai đoạn năm 2030. Bảo đảm chất lượng vượt yêu cầu, mọi hạng mục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện đặc thù của công nghiệp quốc phòng. Bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và vận hành, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, phòng tránh rủi ro. Bảo đảm hiệu quả lâu dài, để công trình không chỉ là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay mà còn là nền tảng bền vững cho những thế hệ mai sau.