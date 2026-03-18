Vietnam Airlines và Pacific Airlines là “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026

Theo đó, Vietnam Airlines và Pacific Airlines trở thành "Nhà vận chuyển chính thức" của Festival Huế 2026, đồng hành cùng sự kiện với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đồng hành cùng Festival Huế 2026, Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ hỗ trợ công tác vận chuyển cho các đoàn nghệ thuật quốc tế, đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Hai hãng hàng không này cũng phối hợp với Ban tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh Festival Huế 2026 tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn đồng hành cùng các sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việc tham gia Festival Huế 2026 tiếp tục thể hiện trách nhiệm của Vietnam Airlines trong việc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời, thúc đẩy kết nối du lịch, mở rộng giao lưu văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, thông qua mạng bay rộng khắp của hãng.

Trong khuôn khổ hợp tác, hình ảnh và thương hiệu của Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ xuất hiện trong các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của Festival Huế 2026. Các hoạt động quảng bá được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông và tại các không gian sự kiện của Festival, góp phần lan tỏa hình ảnh Cố đô Huế và thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang ghi nhận, sự đóng góp và đồng hành của Vietnam Airlines và Pacific Airlines khi đã nhiều năm đồng hành cùng các kỳ Festival Huế góp phần quảng bá di sản văn hóa đặc sắc của Cố đô và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Sự đồng hành cùng Festival Huế 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành hàng không trong việc kết nối điểm đến, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cam kết, thành phố tổ chức thành công Festival Huế 2026, bảo đảm quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị đồng hành, tài trợ phát huy hiệu quả hợp tác.

Festival Huế 2026 là năm tổ chức định kỳ của Festival Nghệ thuật quốc tế Huế, với chủ đề: "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển". Chuỗi sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, mở đầu bằng Chương trình công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc vào ngày 1/1/2026 và khép lại bằng Chương trình "Countdown – Chào năm mới 2027", vào ngày 31/12/2026. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình "Hoàng cung Huyễn Dạ", diễn ra từ ngày 25/4 - 28/4/2026 và Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026, diễn ra từ ngày 13/6 - 18/6/2026, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và quốc tế.

Huế là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, không ngừng đổi mới để hòa mình vào dòng chảy hội nhập quốc tế. Thông qua mạng bay trong nước và quốc tế, Vietnam Airlines và Pacific Airlines kỳ vọng sẽ góp phần đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế trong năm Festival 2026./.