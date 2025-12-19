Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại sân bay Long Thành

Máy bay Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN1 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hạ cánh xuống đường băng số 1 sân bay quốc tế Long Thành. sáng 19/12. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN Chuyến bay mang số hiệu VN1, sử dụng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, thực hiện hành trình Hà Nội – Long Thành với thời gian bay hơn 2 giờ. Trên chuyến bay có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng gần 100 hành khách. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình là vị khách đặc biệt trên chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Thành, sáng 19/12. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các vị khách trên chuyến bay đặc biệt đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Thành, sáng 19/12. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ, việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines tiếp tục hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, cho thấy mức độ sẵn sàng cao của hạ tầng sân bay cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại.

Trong ngày 19/12, cùng thời điểm nhiều công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên vận chuyển hành khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết, chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ mở ra một giai đoạn khai thác mới của hãng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam, nâng cao năng lực kết nối trong nước và quốc tế.

Cùng với việc khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines đồng thời khai trương các đường bay mới Thành phố Hồ Chí Minh – Copenhagen, Hà Nội – Cebu; khôi phục khai thác tại sân bay Vinh; chính thức cung cấp dịch vụ Internet trên tàu bay và đưa vào hoạt động một số phòng khách, khu vực làm thủ tục tại các sân bay trong nước.

Việc các sân bay tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho ngành hàng không phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách trong thời gian tới./.