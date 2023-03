Vietnam Airlines nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Malaysia 2023

Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Malaysia Hoàng Minh Trí (thứ ba, từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các đối tác tại quầy hàng. Ảnh: Hằng Linh - PV TTXVN tại Malaysia

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ông Hoàng Minh Trí, Trưởng Cơ quan đại diện của Vietnam Airlines tại Malaysia cho biết, sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát khá tốt và cuộc sống dần trở lại bình thường, nhu cầu du lịch của người dân Malaysia đang dần tăng trở lại, thậm chí còn cao hơn so với thời kỳ trước khi đại dịch bùng phát. Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm đến được du khách tại Malaysia tìm hiểu nhiều nhất. Nắm bắt được nhu cầu đó, tham dự Hội chợ lần này, Vietnam Airlines mong muốn đưa được nhiều bạn bè quốc tế hơn nữa đến với Việt Nam thông qua những gói sản phẩm hấp dẫn với những đường bay thẳng từ Kuala Lumpur. Bên cạnh đó, để đa dạng hóa sản phẩm, hãng cũng có các chuyến bay nối đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), cũng như một số thị trường trọng điểm tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Chia sẻ với phóng viên về kế hoạch du lịch Việt Nam sắp tới, 2 du khách người Malaysia cho biết họ có kế hoạch du lịch Việt Nam trong 2 tuần. Sau khi bay thẳng từ Kuala Lumpur đến Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ đến Đà Nẵng sau đó bay ra Hà Nội và trở về Kuala Lumpur. Một trong 2 du khách chia sẻ: “Lý do chúng tôi sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới là thời tiết chưa nóng lắm, khá tốt cho du lịch, và con người Việt Nam rất thân thiện. Hơn nữa, so với các nước khác ở châu Á, tỷ giá giữa đồng ringgit và VNĐ khá ổn định do vậy chúng tôi tiết kiệm được chút ít khi đi du lịch Việt Nam”.

Sau khi tìm hiểu thông tin tại quầy, du khách Malaysia Ravichandran Narasimha cho biết con gái của ông đã từng đến Việt Nam và rất thích chuyến đi. Bản thân ông qua tìm hiểu trên Youtube về thông tin du lịch Việt Nam cũng bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp và văn hóa.

Hội chợ Du lịch Malaysia 2023 do Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia (MATTA) tổ chức từ ngày 17-19/3 với sự chủ trì của Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia. Hội chợ lớn nhất về du lịch này đã thu hút được gần 5.000 cơ quan du lịch, khách sạn trong nước và quốc tế tham dự với 1.400 gian hàng. 13 bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang tại Malaysia đều có gian hàng và quảng bá sản nhiều sản phẩm du lịch cũng như sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương. Gian hàng của bang Perak được bài trí công phu và tỉ mỉ mang nhiều dấu ấn địa phương, trong khi gian hàng của bang Sabah áp dụng số hóa thông qua các màn trình chiếu mang phong cách hiện đại hấp dẫn giới trẻ.

Hội chợ kỳ vọng sẽ thu hút được 250.000 lượt du khách đến tham quan và đạt doanh thu 400 triệu ringgit./.