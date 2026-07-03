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Vietnam Airlines khai thác 70 chuyến bay đến Thái Lan mỗi tuần

Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Phuket (Thái Lan), nâng tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Thái Lan lên gần 70 chuyến mỗi tuần.
  Đại diện Vietnam Airlines cùng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Phuket. Ảnh: Phạm Hải - PV TTXVN tại Thái Lan  
Đường bay mới là kết quả sau Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tổng cục Du lịch Thái Lan được hai bên ký kết vào tháng 5/2026. Việc đưa đường bay vào khai thác đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần tăng kết nối hàng không, du lịch và thương mại giữa hai nước.
Vietnam Airlines khai thác đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phuket với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 16 giờ, đến Phuket lúc 17 giờ 50 phút. Chiều ngược lại, máy bay rời Phuket lúc 18 giờ 45 phút và hạ cánh tại TP. Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 55 phút.
Việc mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phuket đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan do Vietnam Airlines khai thác lên gần 70 chuyến mỗi tuần. Qua trung tâm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh, hành khách từ Phuket có thể tiếp tục nối chuyến đến nhiều điểm đến trong mạng bay của hãng tại Đông Bắc Á, châu Âu và Australia.
  Ông Ngô Trí Hưng (trái), Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan và đối tác Thái Lan trao quà lưu niệm. Ảnh: Phạm Hải - PV TTXVN tại Thái Lan  
Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố các đường bay quốc tế mới đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Singapore, Manila, Moscow, Kaohsiung, Melbourne và Sydney để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.
Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế giúp tăng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho du lịch, thương mại và đầu tư. Đây cũng là mục tiêu được Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đặt ra tại Đại hội cổ đông mới đây, hướng tới gia tăng năng lực khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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