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Vietnam Airlines khai thác 70 chuyến bay đến Thái Lan mỗi tuần
Vietnam Airlines khai thác đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phuket với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 16 giờ, đến Phuket lúc 17 giờ 50 phút. Chiều ngược lại, máy bay rời Phuket lúc 18 giờ 45 phút và hạ cánh tại TP. Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 55 phút.
Việc mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phuket đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan do Vietnam Airlines khai thác lên gần 70 chuyến mỗi tuần. Qua trung tâm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh, hành khách từ Phuket có thể tiếp tục nối chuyến đến nhiều điểm đến trong mạng bay của hãng tại Đông Bắc Á, châu Âu và Australia.
Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế giúp tăng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho du lịch, thương mại và đầu tư. Đây cũng là mục tiêu được Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đặt ra tại Đại hội cổ đông mới đây, hướng tới gia tăng năng lực khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026./.