Vietnam Airlines khai thác 70 chuyến bay đến Thái Lan mỗi tuần

Đại diện Vietnam Airlines cùng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Phuket. Ảnh: Phạm Hải - PV TTXVN tại Thái Lan