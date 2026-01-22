Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết

Người dân và khách du lịch làm thủ tục check - in tại quầy của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài những ngày cuối năm 2025. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết. So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng khai thác.



Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ và trước 5 giờ sáng, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân; TP. Hồ Chí Minh - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết). Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết chặng bay này.



Riêng đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.

Vietnam Airlines sử dụng máy bay thân rộng Boeing - 787 trong những chặng bay có nhu cầu lớn trong dịp cao điểm nghỉ lễ Tết dương lịch 2026. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1 - 2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng chuyến bay đêm trên các đường bay trọng điểm, bảo đảm hành trình dịp Tết thuận tiện, an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026”.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không, với thời gian áp dụng từ 1/2/2026 đến hết 1/3/2026. Cụ thể, các cảng hàng không được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm tạo điều kiện tăng thêm năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm, bảo đảm yêu cầu khai thác an toàn, hiệu quả trong giai đoạn cao điểm.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay sớm. Theo đó, hơn 3,5 triệu ghế được mở bán trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2/2 đến 3/3/2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với mở bán vé sớm, Vietnam Airlines liên tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ 9/2 đến 3/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch). Các đường bay được tăng tải chủ yếu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Đồng thời, Vietnam Airlines khai trương mới 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp Tết.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của Hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm./.