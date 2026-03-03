Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay, duy trì khai thác an toàn giữa Việt Nam và châu Âu

Vietnam Airlines khuyến khích hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học khi làm thủ tục và quét QR thẻ lên máy bay tại cửa an ninh trong sân bay quốc tế Nội Bài và Thành phố Hồ Chí Minh khi đợt cao điểm tăng mạnh. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu do Vietnam Airlines khai thác đã và đang có lộ trình bay cách xa các khu vực xảy ra chiến sự và đang được thực hiện an toàn theo kế hoạch. Hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác linh hoạt nhằm duy trì hoạt động bay ổn định, an toàn và hiệu quả.

Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác toàn mạng bay. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần thiết, thể hiện nguyên tắc an toàn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định khai thác của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi hoặc đến châu Âu trong thời gian này thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay trên website chính thức www.vietnamairlines.com và Fanpage chính thức của hãng.

Để được hỗ trợ trực tiếp 24/7, hành khách có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100, Fanpage chính thức Vietnam Airlines tại địa chỉ: https://www.facebook.com/VietnamAirlines, Zalo Vietnam Airlines tại địa chỉ: https://zalo.me/3149253679280388721 hoặc các phòng vé, đại lý chính thức của hãng./.