Viết tiếp những câu chuyện còn dang dở

Tiểu đựng hài cốt liệt sĩ được đưa lên khỏi phần mộ, phủ Quốc kỳ trước khi lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

* Mỗi mẫu sinh phẩm, một niềm hy vọng Những ngày tháng 7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, công việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN diễn ra khẩn trương nhưng trang nghiêm. Các tổ lấy mẫu không quản ngại nắng mưa, kiên trì bám hiện trường, tỉ mỉ từng thao tác. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, từ đối chiếu hồ sơ, lập biên bản, thu nhận mẫu sinh phẩm đến bảo quản, niêm phong và chuyển về cơ quan giám định. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ pháp y, bác sĩ quân y tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng địa phương cần mẫn với công việc của mình. Từng mẫu hài cốt sau khi thu nhận đều được ghi mã số, niêm phong, bảo quản nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn phục vụ công tác giám định ADN. Thượng tá Bùi Văn Nhâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Phúc chia sẻ: Phường còn 53 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong ngày 16/7, các lực lượng tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt và bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. Thông tin của từng phần mộ, mẫu hài cốt sẽ được số hóa để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính.

Tiểu đựng hài cốt liệt sĩ được đưa lên khỏi phần mộ theo quy trình phục vụ lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Mang theo niềm hy vọng tìm được người anh trai hy sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Chanh, sinh năm 1935, ở phường Vĩnh Phúc xúc động: Gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người anh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ chính xác. Khi biết Nhà nước triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ để đối sánh với dữ liệu thân nhân, bà và các thành viên trong gia đình như được thắp thêm hy vọng được đón người anh về hương khói. Câu chuyện của bà Chanh cũng là nỗi niềm chung của nhiều gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, không ít người thân vẫn lặng lẽ đi tìm thông tin về những người đã ngã xuống. Ngay sau khi thu nhận, các mẫu hài cốt được làm sạch, loại bỏ đất cát bám trên bề mặt theo đúng quy trình kỹ thuật trước khi niêm phong, bảo quản. Mỗi mẫu đạt tiêu chuẩn không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn gửi gắm niềm hy vọng của biết bao gia đình đang mòn mỏi chờ ngày tìm lại người thân.