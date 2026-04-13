Viết tiếp câu chuyện nguồn cội giữa lòng đảo quốc Sư tử

Tại Singapore, tiếng Việt đôi khi trở thành "ngoại ngữ thứ ba" sau tiếng Anh và tiếng Hoa. Với những gia đình bận rộn, giữ tiếng Việt cho con không chỉ là nỗi trăn trở về con chữ mà còn là cuộc chiến với thời gian, một hành trình để cùng con giữ gìn văn hóa, bản sắc và trở về nguồn cội.
  Lớp học có sự đồng hành của nhiều "người mẹ hiền". Ảnh: Đỗ Vân - PV TTXVN tại Singapore  
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát huy tinh thần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, cùng với nhu cầu học tiếng Việt và sự tận tâm của những tình nguyện viên, lớp học Lạc Hồng đã ra đời tại Singapore từ ngày 28/2 vừa qua. Với các bậc phụ huynh, đây là một “cứu cánh” khi họ rất muốn con giữ được tiếng Việt, nhưng lại không có nhiều thời gian để tạo môi trường nói và học tiếng Việt cho con. Anh Lê Minh Đức, sinh sống và làm việc ở Singapore đã 17 năm, chia sẻ: “Cháu lớn nhà tôi 7 tuổi. Trong 4 năm đầu cháu nói tiếng Việt rất sõi vì có ông bà cùng sinh sống ở đây. Nhưng trong khoảng 2-3 năm gần đây, khả năng nói tiếng Việt của cháu chậm lại đôi chút vì đi học. Gia đình cũng có chút thời gian giao tiếp với cháu ở nhà nhưng chủ yếu là cháu dành thời gian với các bạn nói tiếng Anh ở trường lớp, làm cho cháu có ít cơ hội để giao tiếp với cộng đồng người Việt của mình”.
Trong một trung tâm thương mại hiện đại giữa một Singapore tất bật, tiếng trẻ em đọc tiếng Việt, hát tiếng Việt, giải đố vui bằng tiếng Việt trong lớp học Lạc Hồng vang lên, mang theo niềm hứng khởi, sự tự tin và thân thiết, dù chỉ mới học và quen nhau trong vài buổi mỗi dịp cuối tuần. Với các bậc phụ huynh đã có 15 năm sinh sống và làm việc tại Singapore, lại có chồng là người nước ngoài như chị Phoebe Tran, tinh thần ấy là động lực để chị dành thời gian đồng hành với con trong hành trình học tiếng Việt. Chị Phoebe Tran xúc động cho biết: “Lúc đầu bạn nhà em cũng hơi sợ, tại vì tiếng Việt không được giỏi lắm. Ở nhà hầu hết là nói tiếng Anh. Bạn cũng hơi ngại nên cũng hơi sợ nhưng tới đây vui quá nên lúc nào bạn cũng mong chờ đến cuối tuần để đi học lớp tiếng Việt”.
  Quang cảnh lớp học tiếng Việt. Ảnh: Đỗ Vân - PV TTXVN tại Singapore  
Đến với lớp học Lạc Hồng, chị Phoebe Tran không mong muốn gì hơn ngoài việc con có thể học để trò chuyện đơn giản với ông bà, với bạn bè. Với chị, đó đã là một thành công rất lớn rồi. Nhưng ở Lạc Hồng, niềm hy vọng có thể còn hơn thế. Có sân chơi trình diễn văn nghệ, dù mới học được vài buổi, nhiều phụ huynh đã vận động được con tham gia tiết mục hát tập thể một bài hát tiếng Việt. Và con trai của chị Phoebe Tran cũng đã quyết định tham gia mà không cần mẹ phải thuyết phục. Chị kể: “Bạn nhà em vừa tham gia lớp tiếng Việt này, mà tiếng Việt của bạn có lẽ là kém nhất lớp. Khi có chương trình biểu diễn nhạc này, em cũng hỏi con là con có dám tham dự không. Lúc đầu thì bạn cũng sợ lắm nhưng sau đấy qua một đêm suy nghĩ, hôm sau lại bảo ‘Mẹ ơi, cho con tham gia đi’, và về còn hát thuộc cả bài rất nhanh. Em cảm thấy rất tự hào về sự tự tin của con. Lúc đầu từ sợ đổi sang thành ‘con làm được’, nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.
Quả thật, với Lạc Hồng, học tiếng Việt không chỉ là học chữ. Chị Phạm Thị Ngọc Bích - một giáo viên tiếng Việt và tiếng Pháp lâu năm tại Singapore - cho biết chị muốn dạy các em không những tiếng Việt mà còn dạy truyền thống, lễ nghĩa. Phương pháp dạy cũng không gò bó, giúp các em vừa học vừa chơi, chơi mà học. Các giáo viên trong lớp rất tận tâm, khiến các em yêu tiếng Việt, tự các em muốn học tiếng Việt chứ không phải do bố mẹ bắt đi học.
Những mục tiêu ấy bước đầu đã thành công. Những “người bạn lớn” tình nguyện làm thiện nguyện cho lớp học đã giúp ý tưởng và hành trình mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Singapore của Phu nhân Đại sứ, bà Trần Phương Nghi, trở thành hiện thực. Tâm huyết với phương châm “bồi đắp gốc rễ, khai thông suối nguồn”, bà Phương Nghi cho biết lớp học Lạc Hồng được mở ra từ nhu cầu của các phụ huynh, nhưng ý nghĩa thì hơn cả đáp ứng nhu cầu ấy. Bà chia sẻ: “Điểm đặc biệt của lớp học này là đây sẽ là một sân chơi mà ở đó phụ huynh sẽ đồng hành cùng các con của mình trong việc học tiếng Việt, để sau này khi các con gọi điện về Việt Nam hoặc về Việt Nam chơi, các con có thể nói chuyện với ông bà của mình bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn có tâm huyết lớn hơn: đó chính là nuôi dưỡng căn tính Việt của các con trong môi trường quốc tế để sau này khi con lớn lên có thể tự hào nói ‘Tôi là người Việt Nam’”.
          Tiếng Việt sẽ không mất đi nếu được truyền lại cho thế hệ sau bằng một trái tim hướng về nguồn cội. Sự kế thừa sẽ không chỉ là con chữ mà là cả sự tự tin, tình yêu thương và trách nhiệm đối với đất nước, với dân tộc, là câu chuyện “con Lạc, cháu Hồng” cần được viết tiếp, bồi đắp và phát triển qua từng thế hệ./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Về Nghị quyết số 05-NQ/TW và Quy định số 21-QĐ/TW

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, sáng 13/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thông tin chuyên đề “Những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 07/4/2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.
