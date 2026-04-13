Viết tiếp câu chuyện nguồn cội giữa lòng đảo quốc Sư tử
Trong một trung tâm thương mại hiện đại giữa một Singapore tất bật, tiếng trẻ em đọc tiếng Việt, hát tiếng Việt, giải đố vui bằng tiếng Việt trong lớp học Lạc Hồng vang lên, mang theo niềm hứng khởi, sự tự tin và thân thiết, dù chỉ mới học và quen nhau trong vài buổi mỗi dịp cuối tuần. Với các bậc phụ huynh đã có 15 năm sinh sống và làm việc tại Singapore, lại có chồng là người nước ngoài như chị Phoebe Tran, tinh thần ấy là động lực để chị dành thời gian đồng hành với con trong hành trình học tiếng Việt. Chị Phoebe Tran xúc động cho biết: “Lúc đầu bạn nhà em cũng hơi sợ, tại vì tiếng Việt không được giỏi lắm. Ở nhà hầu hết là nói tiếng Anh. Bạn cũng hơi ngại nên cũng hơi sợ nhưng tới đây vui quá nên lúc nào bạn cũng mong chờ đến cuối tuần để đi học lớp tiếng Việt”.
Quả thật, với Lạc Hồng, học tiếng Việt không chỉ là học chữ. Chị Phạm Thị Ngọc Bích - một giáo viên tiếng Việt và tiếng Pháp lâu năm tại Singapore - cho biết chị muốn dạy các em không những tiếng Việt mà còn dạy truyền thống, lễ nghĩa. Phương pháp dạy cũng không gò bó, giúp các em vừa học vừa chơi, chơi mà học. Các giáo viên trong lớp rất tận tâm, khiến các em yêu tiếng Việt, tự các em muốn học tiếng Việt chứ không phải do bố mẹ bắt đi học.
Những mục tiêu ấy bước đầu đã thành công. Những “người bạn lớn” tình nguyện làm thiện nguyện cho lớp học đã giúp ý tưởng và hành trình mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Singapore của Phu nhân Đại sứ, bà Trần Phương Nghi, trở thành hiện thực. Tâm huyết với phương châm “bồi đắp gốc rễ, khai thông suối nguồn”, bà Phương Nghi cho biết lớp học Lạc Hồng được mở ra từ nhu cầu của các phụ huynh, nhưng ý nghĩa thì hơn cả đáp ứng nhu cầu ấy. Bà chia sẻ: “Điểm đặc biệt của lớp học này là đây sẽ là một sân chơi mà ở đó phụ huynh sẽ đồng hành cùng các con của mình trong việc học tiếng Việt, để sau này khi các con gọi điện về Việt Nam hoặc về Việt Nam chơi, các con có thể nói chuyện với ông bà của mình bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn có tâm huyết lớn hơn: đó chính là nuôi dưỡng căn tính Việt của các con trong môi trường quốc tế để sau này khi con lớn lên có thể tự hào nói ‘Tôi là người Việt Nam’”.
Tiếng Việt sẽ không mất đi nếu được truyền lại cho thế hệ sau bằng một trái tim hướng về nguồn cội. Sự kế thừa sẽ không chỉ là con chữ mà là cả sự tự tin, tình yêu thương và trách nhiệm đối với đất nước, với dân tộc, là câu chuyện “con Lạc, cháu Hồng” cần được viết tiếp, bồi đắp và phát triển qua từng thế hệ./.