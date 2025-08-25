Tin tức
“Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới
Tiếng trống hòa cùng tiếng cười nói rộn rã đã tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa sống động, nơi mỗi bước chân của người tham dự như nhịp đập của văn hóa Việt hòa cùng nhịp thở của thành phố. Không khí náo nức, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hân hoan và những cái vẫy tay thân thiện của mọi người đã góp phần tạo nên sức sống tràn đầy năng lượng giữa không gian lịch sử của Lâu đài.
Sự kiện “Việt phục bộ hành”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam phối hợp tổ chức, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài mà còn khẳng định sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt xa xứ. Hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng, những em nhỏ rạng rỡ trong trang phục dân tộc sặc sỡ như gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và cởi mở.
Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh. Sự kiện thu hút sự tham dự của Đại sứ Phạm Trường Giang cùng phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ, trẻ em Việt Nam sinh sống, học tập tại Slovakia.
Giữa khung cảnh tráng lệ nhìn xuống dòng Danube thơ mộng, những tà áo dài mềm mại hòa quyện cùng trang phục dân tộc Tày, Thái, H’Mông, Quan họ rực rỡ sắc màu, như hòa nhịp cùng ánh sáng mặt trời. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi cái cúi chào đều kể một câu chuyện văn hóa Việt ,vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh, vừa gần gũi mà vẫn đầy trang trọng. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh sống động, nơi văn hóa và truyền thống Việt Nam lan tỏa ra thế giới.
Bà Nguyễn Lan Hương, một trong những người tham gia chương trình, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được hòa mình trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Ngoài áo dài truyền thống, các bộ trang phục dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên hay Quan họ cũng được giới thiệu, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Nhìn các em nhỏ tự tin mặc áo dài, nhảy múa, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng bước chân, từng nụ cười.”
“Việt phục bộ hành” không chỉ là lễ hội áo dài mà còn là hoạt động mở màn cho chuỗi diễu hành áo dài tại nhiều thủ đô châu Âu, do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khởi xướng. Các hoạt động được tổ chức đồng thời với âm nhạc truyền thống, những màn múa lân sôi động, cùng các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt, giúp bạn bè quốc tế có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.
Trong từng bước chân uyển chuyển của những tà áo dài, hình ảnh Việt Nam như hòa cùng ánh nắng sớm trên dòng Danube, thắp sáng niềm tự hào dân tộc và lan tỏa nhịp đập yêu thương. Sự kiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng kiều bào và bạn bè quốc tế như một bản tình ca dịu dàng nhưng bền bỉ của văn hóa Việt nơi đất khách – vừa truyền thống, vừa sống động, vừa đậm chất nhân văn./.