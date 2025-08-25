“Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cùng bà con Việt kiều chụp ảnh lưu niệm trước Lâu đài Bratislava. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Tiếng trống hòa cùng tiếng cười nói rộn rã đã tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa sống động, nơi mỗi bước chân của người tham dự như nhịp đập của văn hóa Việt hòa cùng nhịp thở của thành phố. Không khí náo nức, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hân hoan và những cái vẫy tay thân thiện của mọi người đã góp phần tạo nên sức sống tràn đầy năng lượng giữa không gian lịch sử của Lâu đài.

Sự kiện “Việt phục bộ hành”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam phối hợp tổ chức, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài mà còn khẳng định sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt xa xứ. Hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng, những em nhỏ rạng rỡ trong trang phục dân tộc sặc sỡ như gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và cởi mở.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh. Sự kiện thu hút sự tham dự của Đại sứ Phạm Trường Giang cùng phu nhân, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và hàng trăm phụ nữ, trẻ em Việt Nam sinh sống, học tập tại Slovakia.

Giữa khung cảnh tráng lệ nhìn xuống dòng Danube thơ mộng, những tà áo dài mềm mại hòa quyện cùng trang phục dân tộc Tày, Thái, H’Mông, Quan họ rực rỡ sắc màu, như hòa nhịp cùng ánh sáng mặt trời. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi cái cúi chào đều kể một câu chuyện văn hóa Việt ,vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh, vừa gần gũi mà vẫn đầy trang trọng. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh sống động, nơi văn hóa và truyền thống Việt Nam lan tỏa ra thế giới.