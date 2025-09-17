Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, những năm qua, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược khi chủ động tận dụng thời cơ, thích ứng nhanh, linh hoạt, để duy trì tăng trưởng cao và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

“Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế; trong đó, có Vương quốc Anh – một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm triển khai những chiến lược cải cách toàn diện, mạnh mẽ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó tập trung vào 4 đột phá chiến lược: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.