Việt Nam xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia

Lễ cắt băng xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Vĩnh Long sang thị trường Australia. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lô hàng bưởi đầu tiên của tỉnh xuất khẩu sang thị trường Australia không chỉ là một chuyến hàng đơn thuần, mà là thành quả của một hành trình bền bỉ, khẳng định vị thế và chất lượng của trái cây Vĩnh Long nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới. Để đưa sản phẩm bưởi ra thị trường nước ngoài và tại các siêu thị lớn của Australia là sự nỗ lực rất lớn của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại Lễ cắt băng xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Hiện, tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích bưởi gần 19 ha, riêng bưởi da xanh gần 14 ha, cho thấy tiềm năng cho xuất khẩu còn rất lớn. Do vậy, ông Châu Văn Hòa đề nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, tiếp tục phát huy vài trò dẫn dắt chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục phối hợp nông dân xây dựng mã số vùng trồng; xây dựng mã số cơ sở đóng gói để xuất được nhiều hàng hóa.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Australia được đánh giá là một trong những thị trường có tiêu chuẩn kiểm dịch và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Vì vậy, với sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với tỉnh Vĩnh Long mà còn với toàn ngành nông nghiệp Việt Nam.

Khu sơ chế bưởi da xanh tại nhà máy Kim Thanh (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Trong bối cảnh xuất khẩu rau quả cả nước đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng 17% trong quý I/2026 với 1,5 tỷ USD, lô bưởi đầu tiên sang Australia được xem là bước đi chiến lược hướng đến mục tiêu đạt 10 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay. Ngoài quả bưởi, Vĩnh Long còn 2 sản phẩm có thể xuất khẩu là xoài (7.280 ha), nhãn (7.700 ha), cùng các sản phẩm sầu riêng (đông lạnh nguyên trái, tách múi), sản phẩm dừa, nước dừa và chế biến từ dừa có tiềm năng xuất khẩu sang Australia.

Vina T&T Group tiên phong với sản phẩm bưởi da xanh thể hiện sự chủ động đầu tư bài bản từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hệ thống sơ chế và đóng gói hiện đại đến quy trình kiểm soát chất lượng đồng bộ trong toàn chuỗi giá trị. Trước đó, Vina T&T Group đã có kinh nghiệm xuất khẩu bưởi thành công sang thị trường Mỹ và EU, những thị trường được xem là thước đo khắt khe nhất về chất lượng nông sản.

Các đại biểu tham dự lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Đồng Tháp sang thị trường Australia. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Cũng trong ngày 13/4, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, tổ chức lễ xuất khẩu trái bưởi Đồng Tháp, lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh Đồng Tháp đã được cấp 23 vùng trồng bưởi với 31 mã số, tổng diện tích 470,85 ha; trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc với diện tích 249,4 ha.



Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp đã có 1 vùng trồng bưởi đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Australia thông qua Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean. Đây là nền tảng quan trọng để ngành hàng bưởi của tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường trong thời gian tới.



Theo bà Phạm Thị Ngọc Thạch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, xuất khẩu không chỉ là giao dịch thương mại, mà còn là khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam. Nông sản Việt Nam có thể vươn ra thế giới một cách bền vững. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean cam kết đồng hành cùng nông dân trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu tại Đồng Tháp và mở rộng thị trường quốc tế, không chỉ Australia mà còn nhiều thị trường cao cấp khác. Sản phẩm bưởi đạt tiêu chuẩn của tỉnh Đồng Tháp được xuất khẩu sang thị trường Australia. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN Bà Hoàng Mai Vân Anh, Điều phối viên quốc gia dự án GQSP UNIDO nhận xét tại buổi lễ, với sự tin tưởng của các doanh nghiệp, các chuyên gia kỹ thuật thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng do UNIDO phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch đã đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp để chuẩn bị cho lô hàng này. Việc xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia không chỉ mở ra cơ hội thị trường mới mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của ngành trái cây Việt Nam trong việc nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, xuất khẩu sang thị trường Australia không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn khẳng định năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao của ngành trái cây Việt Nam. Thành công này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm từ việc mở cửa các thị trường có yêu cầu cao trước đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, châu Âu,…

Việt Nam hiện có hơn 100.000 ha diện tích trồng bưởi với sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm. Với lợi thế chất lượng ổn định và khả năng cung ứng quanh năm, trái bưởi được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng tại các thị trường cao cấp, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập bền vững cho người nông dân./.