Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong trật tự thương mại đa cực



Phóng viên TTXVN tại Kualua Lumpur dẫn đánh giá của chuyên gia Shan Saeed cho thấy ở cấp độ vĩ mô, khuôn khổ chính sách của Việt Nam đã ưu tiên tăng trưởng ổn định hơn là kích thích quá mức. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế dự kiến đạt mức 7-8% trong trung hạn, được hỗ trợ bởi đà đầu tư bền vững, nâng cấp công nghiệp và nhu cầu nội địa ổn định. Lạm phát được duy trì ở mức khoảng 3-3,5%, bảo toàn khả năng cạnh tranh về chi phí sản xuất đồng thời bảo vệ sức mua. Nợ công ở mức vừa phải 37-38% GDP, tạo dư địa tài chính cho các sáng kiến về cơ sở hạ tầng, logistics và chính sách công nghiệp mà không ảnh hưởng đến sức mạnh bảng cân đối kế toán quốc gia. Nhà kinh tế trưởng khẳng định cấu trúc kinh tế vĩ mô này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Kho chứa sản phẩm xuất khẩu của Công ty KOYO Hà Nội tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo chuyên gia Shan Saeed, các chính sách thương mại và công nghiệp đã mang lại những kết quả hữu hình. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt quá 405 tỷ USD trong năm 2024, với sự đa dạng hóa được cải thiện đều đặn khi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Đông và Nam Á ngày càng chiếm thị phần lớn hơn bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ và Liên minh châu Âu. Việc tham gia vào các khuôn khổ thương mại tiêu chuẩn cao - chẳng hạn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - mang lại quyền tiếp cận ưu đãi đến các thị trường chiếm hơn 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, làm giảm đáng kể rào cản thuế quan, đồng thời tăng cường tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Hơn nữa, chính sách tiền tệ vẫn được duy trì kỷ luật và hướng đến thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung vào ổn định tỷ giá hối đoái, điều kiện thanh khoản ổn định và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính, giúp neo giữ kỳ vọng lạm phát và làm giảm bớt các cú sốc từ bên ngoài. Tính ổn định này đã hỗ trợ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt quá 25 tỷ USD trong năm 2024, ngày càng được rót vào các ngành điện tử, bán dẫn, linh kiện xe điện và sản xuất công nghiệp có giá trị cao hơn.