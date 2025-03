Việt Nam - Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác an ninh và phòng, chống mua bán người

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Quốc vụ khanh và Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đến thăm, làm việc với Bộ Công an; bày tỏ vui mừng về kết quả "Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ 3".

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cơ chế Đối thoại giữa hai bên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, làm rõ quan điểm, lập trường của nhau đối với những vấn đề mới nảy sinh và xác định những biện pháp hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, trong đó có lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên cụ thể hóa các kết quả đạt được, tích cực triển khai các thỏa thuận đã thống nhất để đáp ứng tốt hơn mong muốn và nhu cầu của nhau.

Để tiếp tục hợp tác giữa hai Bộ trên các lĩnh vực, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên triển khai các văn bản hợp tác đã ký, nhất là Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư, Thông cáo chung tại "Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ 3".

Cùng với đó là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp chuyên viên để chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép; phối hợp điều tra các đường dây làm giả hồ sơ xin tị nạn chính trị, nạn nhân mua bán người nhằm thu lợi bất chính và đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử. Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà Bộ Nội vụ Vương quốc Anh có thế mạnh như phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tài chính, rửa tiền, làm hộ chiếu, giấy tờ giả.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được cư trú, làm việc, học tập hợp pháp ở Anh, coi đây là biện pháp để phòng ngừa di cư trái phép.





Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Simon Ridley đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai Bộ trong thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ "Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ 3", diễn ra sáng cùng ngày tại Hà Nội.

Ngài Simon Ridley khẳng định, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để triển khai các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh và Thông cáo chung tại Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam -Vương quốc Anh lần thứ 3; sẵn sàng mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong những lĩnh vực mà Bộ Nội vụ Vương quốc Anh có thế mạnh.



Cũng trong ngày, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tổ chức Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương Quốc Anh lần thứ 3.



Tại đối thoại, hai bên khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh trong giải quyết các vấn đề về di cư và xuất nhập cảnh, với cam kết tập trung vào các nỗ lực trong các lĩnh vực gồm: Phòng, chống di cư trái phép và mua bán người; truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống di cư trái phép và mua bán người; hồi hương và các tuyến đường di cư hợp pháp; đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh, di cư bất hợp pháp; khuyến khích xuất nhập cảnh an toàn, hợp pháp thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực xuất nhập cảnh và trao đổi thông tin; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác hồi hương...



Kết thúc buổi đối thoại, hai bên đã ký Thông cáo chung thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ về những nỗ lực và sáng kiến nhằm đấu tranh hiệu quả hơn nữa trong triệt phá các nhóm tội phạm tổ chức đưa người di cư trái phép và tội phạm mua bán người, tội phạm có tổ chức và những vấn đề an ninh liên quan./.