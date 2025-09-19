Việt Nam vươn lên Top 5 các nước thu hút khách du lịch Nga

Khách du lịch Nga tham quan di tích Tháp Bà Ponagar (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Theo dự báo của ông Taras Kobishchanov, Ai Cập sẽ dẫn đầu thị trường du lịch nước ngoài nói chung về số lượng tour được bán trong mùa đông 2025/26. Yếu tố then chốt của kết quả này là giá cả cũng ở mức dễ chịu cho đại đa số người tiêu dùng. Trong khi đó, Thái Lan sẽ giữ vị trí thứ hai về doanh số dù phải cạnh tranh gay gắt với Việt Nam và sự giảm tốc trong tăng trưởng du lịch.

Ông Taras Kobishchanov cho biết, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ ba trong mùa Đông này, dù năm ngoái chưa có chương trình bay thuê bao (charter flight) do các công ty lữ hành tổ chức. Nhờ sự xuất hiện và mở rộng của các chương trình bay thuê bao, lượng khách đến Việt Nam đang tăng mạnh. Ông cũng lưu ý, một bộ phận khách từ thị trường Thái Lan sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến mùa Đông này (Russian Express ước tính chiếm khoảng 10-12%).

Theo ông Kobishchanov, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), với Dubai là điểm đến chủ lực, sẽ đứng thứ tư về doanh số tour du lịch đoàn, gần tương đương Việt Nam.

Trung Quốc được dự báo cũng lọt vào nhóm 5 điểm đến hàng đầu của khách du lịch Nga theo tour trọn gói trong mùa Đông này, nhờ chính sách miễn thị thực thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Ông Kobishchanov cho biết, đảo Hải Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu, trong khi tỷ trọng các tour đến Trung Quốc đại lục cũng chắc chắn gia tăng. Russian Express dự đoán sự tăng trưởng bùng nổ của các tour du lịch đến Trung Quốc nhờ chính sách miễn thị thực mới được áp dụng./.