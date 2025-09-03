Việt Nam viết tiếp câu chuyện hội nhập quốc tế

Tiến sĩ Eng Kok Thay, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tiến sĩ Eng Kok Thay, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia, một chuyên gia phân tích chính trị và lịch sử, cho rằng câu chuyện hội nhập quốc tế của Việt Nam ở thời điểm hiện nay, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế trong thời gian qua, được nhìn nhận không chỉ là một thành công ấn tượng mà còn mang đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng quốc tế.

Theo quan chức cấp cao Campuchia, công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay vẫn đang được tăng cường và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời duy trì ổn định thể chế chính trị và mô hình quản trị riêng của mình.

Nhà phân tích Eng Kok Thay cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đạt được hôm nay phản ánh cách tiếp cận chú trọng vào tiến bộ và phát triển. Từ góc nhìn đó, ông lý giải: “Cộng đồng quốc tế nhìn thấy những giá trị đó ở Việt Nam, thừa nhận vai trò của Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ với thế giới về những gì đã làm được, cũng như cách thức Việt Nam xử lý các vấn đề chung”.

Dưới nhãn quan của một chuyên gia phân tích chính trị và lịch sử, Tiến sĩ Eng Kok Thay cho biết tiến trình hội nhập quốc tế mang đến cho Việt Nam cơ hội tiếp cận nhiều thị trường mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và tham gia các liên minh an ninh, song cũng đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Ông cho rằng thế giới hiện nay đang trong quá trình định hình lại trật tự, với nhiều biến động có thể tác động tới tiến trình phát triển chung của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những yếu tố như căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đều ảnh hưởng trực tiếp tới động lực tăng trưởng và xu hướng dịch chuyển các trung tâm sản xuất.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia người Campuchia, Việt Nam cũng cần lưu ý tới những thách thức mới như an ninh mạng, an ninh phi truyền thống hay cạnh tranh công nghệ. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng Việt Nam cần có chiến lược phát triển bền vững để duy trì ổn định và tăng trưởng kinh tế.