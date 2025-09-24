Việt Nam và Vương Quốc Anh, Cộng hòa Ireland tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (thứ tư từ trái sang) có buổi làm việc với ông John Lahart (thứ ba từ trái sang), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Thương mại Quốc hội và các nghị sĩ Quốc hội Ireland. Ảnh: TTXVN phát

Chuyến thăm Ireland tiếp tục cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024. Chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách, hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đoàn công tác đã có các buổi làm việc hiệu quả với nhiều lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, nhóm các nghị sỹ, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Vương Quốc Anh (tại Scotland) và Cộng hoà Ireland.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Nguyễn Xuân Thắng đã hội kiến và làm việc với ông John Lahart, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Thương mại Quốc hội, cùng nhóm các nghị sĩ Quốc hội Ireland; ông Colm O’Reardon, Tổng thư ký Bộ Giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khoa học (DFHERIS); ông William Beausang, Trợ lý Bộ trưởng và các cán bộ DFHERIS.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (thứ tư từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Colm O'Reardon, Tổng thư ký Bộ Giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khoa học Ireland (DFHERIS). Ảnh: TTXVN phát Các đối tác Ireland bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển và khát vọng của Việt Nam, đánh giá cao năng lực của người Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy, thắt chặt quan hệ thực chất và toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về khoa học và công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị dữ liệu và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lãnh đạo, nghị sĩ và đối tác Ireland cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và Cộng hòa Ireland. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các quyết sách chiến lược của Việt Nam, bao gồm Nghị quyết về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và an ninh năng lượng. Ông cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã làm việc với Giáo sư Martina Lawless và các chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế-Xã hội Ireland (ESRI); Giáo sư Gerard McHugh, Phó Chủ tịch phụ trách toàn cầu (Trinity Global), Trưởng Ban Phát triển Đại học Trinity Dublin; và các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học công nghệ hàng đầu thuộc Đại học Trinity Dublin (Trinity College Dublin); thăm trung tâm Trinity Innovation, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Ireland, là mô hình thí điểm nghiên cứu và phát triển (R&D) và liên kết với giáo dục đào taọ, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Giáo sư Gerard McHugh, Phó Chủ tịch Đại học Trinity, nhấn mạnh tầm quan trọng của những liên kết này và ý nghĩa của Trung tâm. Trường hiện đã xây dựng thành công nhiều kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu như IBM, Google, Microsoft, Apple… với số lượng nghiên cứu sinh và các nhà khoa học lớn. Tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi với Giáo sư Chris Turney, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và ứng dụng Đại học Heriot-Watt; Giáo sư Yvan Petillot, Lãnh đạo đồng sáng lập Trung tâm Robetics quốc gia đặt tại Đại học Heriot-Watt; Phó Giáo sư Yến Trần, Trường Kinh doanh, Chiến lược và Đổi mới sáng tạo Edinburgh cùng nhóm các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Scotland về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, AI, chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và ứng dụng của AI trong lắp đặt, vận hành hệ thống điên gió ngoài khơi.

Tại Dublin và Edinburgh, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng gặp gỡ và trao đổi với Hội trí thức, chuyên gia người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ireland và Scotland. Các trí thức người Việt bày tỏ nguyện vọng và đề xuất các cơ chế, chính sách để tham gia đóng góp vào sự phát triển của quê hương, tăng cường kết nối chặt chẽ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ cao giữa cộng đồng các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, bao gồm phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng xanh và kinh tế xanh, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, AI.

Chuyến công tác đã mở ra những hướng đi mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Cộng hoà Ireland về đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và đào tạo, đồng thời tăng cường kết nối trí thức Việt Nam ở nước ngoài./.