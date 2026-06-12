Việt Nam và Thụy Sĩ tìm kiếm giải pháp tăng cường kết nối hai nền kinh tế

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Xây dựng các nền kinh tế thông minh, bền vững và kết nối”, quy tụ sự tham dự của hơn 150 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Thụy Sĩ và Việt Nam, trong đó có nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn như Hiệp hội doanh nghiệp Thụy Sĩ Economiesuisse, Tổ chức xúc tiến đầu tư Thụy Sĩ (Swiss Global Enterprise), Hiệp hội Công nghiệp Thụy Sĩ (Swissmem), Quỹ Đổi mới sáng tạo Thụy Sĩ...

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu trực tuyến tại sự kiện. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Phát biểu khai mạc Diễn đàn theo hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá việc tổ chức sự kiện là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ (1971 - 2026), góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương; khẳng định trong chiến lược phát triển, Việt Nam đang thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng, năng lượng sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao - những lĩnh vực mà Thụy Sĩ có nhiều thế mạnh và hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác bổ trợ.

Đánh giá tích cực kết quả hợp tác kinh tế song phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ tiếp tục mở rộng đầu tư, hiện diện lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, dược phẩm, y tế và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch chất lượng cao và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; bày tỏ tin tưởng việc sớm ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sẽ góp phần mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda bày tỏ hy vọng quan hệ song phương tiếp tục được tăng cường. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Tại sự kiện, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu chiến lược mà Chính phủ Việt Nam đề ra về tăng trưởng và bảo vệ khí hậu, nhấn mạnh Thụy Sĩ sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới. Bà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển.

Khẳng định Việt Nam đang nổi lên là trung tâm sản xuất mới và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu và thị trường rộng lớn với hơn 100 triệu dân, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ bày tỏ hy vọng Việt Nam và Khối EFTA sẽ sớm thu hẹp khác biệt và hoàn tất đàm phán FTA, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Sau đó, trong 5 phiên thảo luận về các chủ đề đa dạng như thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, các diễn giả đã đi sâu phân tích, đánh giá những vấn đề về tiếp cận thị trường, tự do thương mại, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong khủng hoảng; kết nối thị trường vốn, trung tâm tài chính; đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và niềm tin số; chuyển đổi công nghiệp, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo..., nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, chịu tác động sâu sắc của xung đột địa chính trị, địa kinh tế, với nền tảng quan hệ tốt đẹp hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Thụy Sĩ cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Tại sự kiện, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu chiến lược mà Chính phủ Việt Nam đề ra về tăng trưởng và bảo vệ khí hậu, nhấn mạnh Thụy Sĩ sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới. Bà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển.Khẳng định Việt Nam đang nổi lên là trung tâm sản xuất mới và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu và thị trường rộng lớn với hơn 100 triệu dân, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ bày tỏ hy vọng Việt Nam và Khối EFTA sẽ sớm thu hẹp khác biệt và hoàn tất đàm phán FTA, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên.Sau đó, trong 5 phiên thảo luận về các chủ đề đa dạng như thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, các diễn giả đã đi sâu phân tích, đánh giá những vấn đề về tiếp cận thị trường, tự do thương mại, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong khủng hoảng; kết nối thị trường vốn, trung tâm tài chính; đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và niềm tin số; chuyển đổi công nghiệp, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo..., nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, chịu tác động sâu sắc của xung đột địa chính trị, địa kinh tế, với nền tảng quan hệ tốt đẹp hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Thụy Sĩ cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu tham dự một phiên thảo luận tại sự kiện. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá những tiềm năng, cơ hội và đề xuất biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực bổ trợ cho nhau như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng thông minh…, chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sĩ về thu hút vốn và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Nhiều ý kiến tại Diễn đàn nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược mở rộng đầu tư trong khu vực của các doanh nghiệp Thụy Sĩ, bày tỏ kỳ vọng đàm phán FTA giữa EFTA - Việt Nam sớm được hoàn tất, góp phần khơi thông dòng chảy thương mại giữa hai bên, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ Khối EFTA và Việt Nam.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ phối hợp với Tổ chức SVEF tổ chức sự kiện kinh tế có quy mô lớn tại thành phố Zurich - nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế của Thụy Sĩ - với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học hai nước trao đổi ý tưởng và khám phá cơ hội hợp tác mới. Diễn đàn cũng đồng thời là cầu nối gắn kết doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Thụy Sĩ./.