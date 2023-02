Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác an ninh trên nhiều lĩnh vực

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Ngài Muhammad Faisal Ibraim, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore. Ảnh: Tất Đạt-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại buổi chào xã giao, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore đang phát triển rất tốt đẹp, niềm tin chính trị ngày càng gia tăng và sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực. Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác qua kênh Interpol, phòng chống ma túy, an ninh mạng..., đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore cũng như sự phát triển ổn định, hòa bình của khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên xem xét, phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao và văn bản hợp tác, trong đó tập trung vào các nội dung như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ về lĩnh vực an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, quản lý hành chính, căn cước công dân; an ninh phi truyền thống…. Hai bên tích cực nắm tình hình an ninh khu vực, thế giới tác động đến Việt Nam, Singapore và chia sẻ kịp thời để đối phó với các thách thức chung, đề nghị Singapore tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị phía đối tác xem xét thúc đẩy để sớm ký Hiệp định dẫn độ, Hiệp định phòng, chống mua bán người... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công, xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và triển khai hệ thống pháp lý bảo đảm an ninh mạng.

Ngoài ra, lãnh đạo đoàn Bộ Công an Việt Nam cũng đánh giá cao hoạt động trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước và đề nghị tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Đồng thời, hai bên đảm bảo an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập, du lịch và làm việc tại nước kia.

Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng là một ưu tiên quan trọng mà đoàn Bộ Công an Việt Nam đề xuất hợp tác với Singapore nhân dịp này. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy và tăng cường trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác thực thi pháp luật về phòng chống cháy nổ; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

Về phía Singapore, Quốc vụ khanh Muhammad Faisal Ibrahim ghi nhận và đánh giá cao các nội dung kiến nghị hợp tác của phía Bộ Công an Việt Nam. Quốc vụ khanh Muhammad Faisal Ibraim bày tỏ mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ và tích cực hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Đồng thời, Quốc vụ khanh Muhammad Faisal Ibrahim khẳng định Bộ Nội vụ Singapore sẵn sàng hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Quốc vụ khanh Muhammad Faisal Ibraim cũng đề nghị Bộ Công an Việt Nam ủng hộ Singapore ứng cử làm thành viên của Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (CND) nhiệm kỳ 2024-2027./.