Việt Nam và Singapore khẳng định hợp tác quốc phòng chặt chẽ vì lợi ích chung

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến tới thăm Trung tâm chia sẻ thông tin hàng hải (IFC) tại căn cứ hải quân Changi ngày 4/11. Ảnh: Lê Dương-Pv TTXVN tại Singapore

Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trên cơ sở hiệp định đã ký kết, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm, như trao đổi đoàn các cấp phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế DPD sẽ bổ sung tham vấn, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu về quốc phòng của Bộ Quốc phòng hai nước,

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực, hợp tác và giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển hai nước; rà soát, hoàn thiện các văn bản, thỏa thuận hợp tác nhằm kịp thời củng cố khuôn khổ hợp tác lâu dài, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi bên; nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như an ninh mạng, an ninh biển, chuyển đổi số, ứng phó dịch bệnh mới nổi; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về tình hình thế giới và khu vực, hai bên cho rằng Việt Nam và Singapore đều là các thành viên tích cực, trách nhiệm trong đóng góp vào hòa bình, ổn định, cùng hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về một số vấn đề cùng quan tâm như tình hình Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh biển, Tiểu vùng sông Mekong. Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp và đầy thách thức của tình hình thế giới và khu vực, hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung. Singapore cảm ơn sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với các sáng kiến, sự kiện đa phương do Singapore tổ chức.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Bộ Quốc phòng Singapore; đồng thời nhắc lại lời mời Ngài Chan Heng Kee, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và doanh nghiệp Singapore tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam vào đầu tháng 12 tới; tin tưởng sự hiện diện của Singapore sẽ góp phần vào thành công chung của sự kiện. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Singapore đã dành các suất học bổng thạc sĩ, đào tạo chuyên ngành quân sự và ngoại ngữ cho quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Singapore cảm ơn sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với các sáng kiến, sự kiện đa phương do Singapore tổ chức.

Trong khuôn khổ đối thoại, hai bên đã ký Kế hoạch Hợp tác giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch được xây dựng dựa trên Hiệp định Hợp tác quốc phòng mới ký kết tháng 2 vừa qua, tạo nền tảng để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong các lĩnh vực có lợi ích chung.

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã hội kiến Ngài Heng Chi How - Quốc vụ khanh cấp cao phụ trách quốc phòng Singapore. Quốc vụ khanh Heng Chi How hoan nghênh đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang đồng chủ trì DPD lần thứ 13, nhấn mạnh việc hai bên thống nhất tổ chức Đối thoại lần thứ 13 là biểu hiện sinh động về cam kết của mỗi bên trong hiện thực hóa các nội dung mà lãnh đạo cấp cao hai nước và hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore bày tỏ vui mừng chứng kiến kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp, ủng hộ các sáng kiến, sự kiện đa phương do mỗi bên tổ chức; cảm ơn sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với các sáng kiến, sự kiện đa phương do Singapore tổ chức, đặc biệt là vừa qua Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-la 2022.

Về phần mình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để trao đổi, định hướng quan hệ song phương; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại - đầu tư, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vị trí, vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động của Singapore nói chung, Bộ Quốc phòng Singapore nói riêng trong thúc đẩy hợp tác đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ hiệu quả các sáng kiến hợp tác của mỗi bên; mong muốn Singapore có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự DPD lần thứ 13 từ 3-5/11, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm Trung tâm Chia sẻ thông tin hàng hải (IFC) tại căn cứ hải quân Changi và làm việc với Viện Quốc tế nghiên cứu chiến lược (Anh) tại khu vực châu Á (IISS-Asia)./.