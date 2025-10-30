Việt Nam và quốc tế mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Quang cảnh phiên thảo luận và bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, tiếp tục thể hiện sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cấm vận đơn phương kéo dài hơn 60 năm qua.

Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ và phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu rõ, các biện pháp cấm vận phi lý của Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền phát triển, y tế, giáo dục và an ninh lương thực của người dân Cuba, với thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD trong giai đoạn tháng 3/2024 – tháng 2/2025, tăng gần 50% so với năm trước.