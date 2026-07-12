Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques và đại biểu hai nước sau hội đàm ngày 10/7/2026 tại Paris. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp