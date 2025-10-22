Việt Nam và Nhật Bản tăng cường xúc tiến đầu tư nông nghiệp xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Watanabe Yoichi và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì, thu hút sự tham dự của hơn 150 đại biểu gồm đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp hai nước và hơn 70 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp xanh tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định, trong lĩnh vực nông nghiệp, Nhật Bản không chỉ chia sẻ nguồn lực tài chính và công nghệ tiên tiến, mà còn truyền cảm hứng về tư duy phát triển bền vững, chuẩn mực chất lượng và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Nhờ đó, nhiều mô hình hợp tác hiệu quả đã hình thành: từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng, hợp tác chế biến nông sản tại ĐBSCL, đến chương trình phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao.

Đại sứ nhấn mạnh ĐBSCL - vựa lúa lớn nhất Đông Nam Á - đang chịu tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt lún đất, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình phát triển sang hướng xanh, thông minh và bền vững. Đó cũng chính là lý do Việt Nam đã triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đến năm 2030”. Mục tiêu của đề án là giảm 15 - 20% lượng phát thải khí nhà kính, tăng 10-15% thu nhập của nông dân, đồng thời xây dựng thương hiệu “Gạo Việt Nam - Xanh, Sạch, Phát thải thấp” trên thị trường quốc tế.

Đại sứ khẳng định để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần sự đồng hành của những đối tác có tầm nhìn và năng lực, và Nhật Bản chính là đối tác tiêu biểu nhất. Đại sứ tin tưởng với nhiều bản ghi nhớ (MoU) và thỏa thuận hợp tác được ký kết tại hội nghị, hai bên sẽ mở ra các mô hình hợp tác đa tầng, đa lĩnh vực, từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến đầu tư thực tiễn tại các địa phương vùng ĐBSCL.

Đại sứ cũng hy vọng sau hội nghị này sẽ có nhiều đoàn doanh nghiệp, chuyên gia Nhật Bản đến thăm Việt Nam, tìm hiểu thực địa tại các vùng nguyên liệu, đồng thời cùng chia sẻ tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trao MOU giữa Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và nhóm ba công ty công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Takahashi Akihiko - Tổng Giám đốc Sorimachi Việt Nam - bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Theo ông, hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra chỉ khoảng một tháng sau diễn đàn "Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản", được tổ chức trong khuôn khổ chuyến công tác của quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng. Hai sự kiện quy mô về hợp tác nông nghiệp Việt – Nhật diễn ra trong khoảng một tháng thu hút nhiều doanh nghiệp hai nước tham dự là thành công lớn, cho thấy triển vọng hợp tác giữa hai nước trong nông nghiệp sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Tadashi Tanimoto - Giám đốc điều hành cấp cao công ty nông dược Nihon Nohyaku - cho biết công ty hiện đã phát triển ứng dụng có tên Agroseeker, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để chẩn đoán sâu bệnh và cỏ dại. Ông bày tỏ mong muốn giới thiệu ứng dụng này đến với nông dân Việt Nam trong khuôn khổ chương trình sản xuất lúa thân thiện với môi trường. Hiện tại, công ty Nihon Nohyaku đang hợp tác với tập đoàn Sorimachi để liên kết trong hệ thống chuỗi giá trị số (DX value chain) nhằm xây dựng một nền tảng dễ sử dụng và hiệu quả hơn cho người nông dân. Ngoài ra, Nihon Nohyaku cũng đang trao đổi để phát triển ứng dụng này phù hợp hơn với nông nghiệp của Việt Nam. Ông Tadashi bày tỏ mong muốn được đóng góp vào chương trình "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đến năm 2030" của Việt Nam. Phát biểu kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Thanh Nam hoan nghênh các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản đã có những tham luận thực chất tại hội nghị, nêu ra những mong muốn, vấn đề, giải pháp, cũng như giới thiệu những ưu thế công nghệ nhằm tìm ra cơ hội hợp tác cùng phát triển. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đặc biệt lưu ý về nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ để phục vụ nông nghiệp như đo đạc, đánh giá, báo cáo lượng phát thải; công nghệ xử lý các phụ phẩm trong nông nghiệp; các công nghệ đệm, quản trị, quy trình canh tác bền vững; công nghệ kiểm soát đầu vào phân bón, giống, nước chất dinh dưỡng nhằm tạo dinh dưỡng cho đất.…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết chủ trương của chương trình "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tăng trưởng xanh" là hỗ trợ hình thành khoảng 600 hợp tác xã để tập hợp nông dân canh tác. Quy mô lớn như vậy sẽ cần rất nhiều công nghệ từ công nghệ về quản trị, kế toán, kiểm kê đất đai, vấn đề xuất mã số vùng trồng…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đem những công nghệ cao trong nông nghiệp đến Việt Nam, tham gia phát triển vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, các cơ quan và doanh nghiệp hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung của bản ghi nhớ, đánh dấu bước tiến cụ thể trong hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các nội dung hợp tác tập trung vào ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), robot nông nghiệp, cơ giới hóa đồng bộ, giám sát và giảm phát thải carbon trong canh tác, chế biến sâu và tái sử dụng phụ phẩm lúa gạo. Những nội dung hợp tác này mở ra hệ sinh thái hợp tác đa tầng, kết nối từ cơ quan quản lý, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh lương thực bền vững./.