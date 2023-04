Việt Nam và New Zealand trao đổi kinh nghiệm kiểm soát và nâng cao chất lượng kiểm toán

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tặng quà Tổng Kiểm toán Nhà nước New Zealand John Ryan. Ảnh: Văn Linh-Phóng viên TTXVN tại Châu Đại Dương

Tại buổi tiếp, ông John Ryan bày tỏ vui mừng khi tiếp Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến thăm và làm việc, đồng thời chia sẻ về chiến lược phát triển của Kiểm toán Nhà nước New Zealand trong những năm tới, đặc biệt là giai đoạn 2023-2028.

Phó Tổng Kiểm toán Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ vui mừng, vinh dự khi Đoàn có dịp thăm, làm việc và trao đổi với Kiểm toán Nhà nước New Zealand. Phó Tổng Kiểm toán cũng đánh giá cao những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước New Zealand với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Thái Bình Dương (PASAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Đoàn cũng cho biết Kiểm toán Nhà nước New Zealand là cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán đấu thầu mua sắm công, đặc biệt là kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và kiểm soát chất lượng kiểm toán; hằng năm có những đóng góp quan trọng trong cộng đồng kiểm toán quốc tế nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của lĩnh vực công và thúc đẩy quản trị tốt thông qua chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, thông tin, tư vấn cho các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới.

Trong khuôn khổ Dự án hiện đại hóa tài chính công dành cho kiểm toán nhà nước do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ giai đoạn 2018-2019, Kiểm toán Nhà nước New Zealand là đối tác quan trọng hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tăng cường năng lực chuyên môn, kỹ thuật kiểm toán và đào tạo.

Phó Tổng Kiểm toán Hà Thị Mỹ Dung cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của Kiểm toán Nhà nước New Zealand trong các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt trong nhiều nhóm công tác của INTOSAI; đánh giá cao sự ủng hộ của Kiểm toán Nhà nước New Zealand đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình tham gia các tổ chức đa phương như INTOSAI và ASOSAI, đặc biệt là việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI 14 và đóng vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Về phương hướng và kế hoạch hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, Đoàn cho biết Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; mong muốn tăng cường triển khai các hoạt động như trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo chung nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán đấu thầu mua sắm công, kiểm toán môi trường.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Kiểm toán Nhà nước New Zealand tại diễn đàn INTOSAI. Với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm thông qua việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 năm 2018, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 và thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2024, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp cho các hoạt động của ASOSAI, đặc biệt trong vai trò thành viên Ủy ban kiểm toán ASOSAI giai đoạn 2024 - 2027.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của Kiểm toán Nhà nước New Zealand trong quá trình Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội ASOSAI lần thứ 16 vào năm 2024.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Kiểm toán Nhà nước New Zealand đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Kiểm toán Nhà nước New Zealand thực hiện kiểm toán SDGs theo khuyến cáo của INTOSAI để kiểm tra, đánh giá quá trình chuẩn bị của Chính phủ đối với việc thực hiện SDGs theo cam kết đến năm 2030, với 17 SDGs tại mỗi quốc gia. Một trong những thành công của Kiểm toán Nhà nước New Zealand là đã trình kiến nghị lên chính phủ nước này trong thực hiện các cam kết một cách rõ ràng và thực hiện đồng bộ hơn các hoạt động để đạt được SDGs. Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước New Zealand đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị của chính phủ.

Trong chuyến thăm, hai bên cũng trao đổi thêm về kinh nghiệm kiểm soát và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Kiểm toán Nhà nước New Zealand đặc biệt chú trọng vào việc kiểm soát chuẩn mực và quy trình kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hiệu quả để nâng cao chất lượng kiểm toán.

Cảm ơn những chia sẻ của Kiểm toán nhà nước New Zealand, Phó Tổng Kiểm toán Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Phó Tổng Kiểm toán cũng chuyển lời mời của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn tới Tổng Kiểm toán nhà nước New Zealand, ông John Ryan sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới./.