Việt Nam và New Zealand khẳng định tiếp tục đồng hành trong tiến trình phát triển

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại New Zealand

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới ngài Chủ tịch Quốc hội New Zealand, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee vào cuối tháng 8 vừa qua.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee vui mừng và hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vừa qua, đặc biệt là đã được chứng kiến không khí hân hoan của nhân dân Việt Nam trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm nay, nhấn mạnh hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển của mình đến năm 2030 và 2045. Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, qua đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của cả hai nước.