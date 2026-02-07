Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker. Ảnh: TTXVN phát Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và mong muốn hai bên duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng thông báo những kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra, nhất là các mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cũng như đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế – thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực hướng tới hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, góp phần tạo cơ sở phát triển quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại Việt Nam – Mỹ ngày càng bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ kinh tế – thương mại với Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững trên cơ sở phù hợp với lợi ích, năng lực và thể chế của mỗi bên.

Khẳng định vai trò quan trọng của APEC trong thúc đẩy liên kết khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Mỹ đối với Việt Nam trong tham gia APEC trong nhiều năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh đăng cai Năm APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới; Việt Nam đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực. Trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban quốc gia APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam chuẩn bị và tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ. Thứ trưởng Allison Hookker mong muốn quan hệ hai bên tiếp tục đà phát triển tích cực, trong đó có việc sớm đạt Hiệp định thương mại đối ứng cân bằng và công bằng, qua đó tạo cơ sở để thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng Allison Hooker cũng đánh giá cao vai trò và uy tín của Việt Nam trong việc lần thứ ba đăng cai Năm APEC, ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Bà khẳng định Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để bảo đảm thành công của Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng họp trực tuyến với Lãnh đạo Trung tâm Quốc gia APEC Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Trưởng SOM APEC Mỹ Casey Mace. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp với Trưởng SOM APEC Mỹ Casey Mace và lãnh đạo Trung tâm Quốc gia APEC Mỹ, các đối tác bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm hai lần đăng cai Năm APEC 2006 và 2017, cũng như vai trò, vị thế, tinh thần chủ động, trách nhiệm, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, qua đó tiếp tục thúc đẩy tinh thần đối thoại và hợp tác kinh tế trong khu vực. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Charles Freeman chia sẻ các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao những định hướng phát triển của Việt Nam và những cải cách thời gian qua, đồng thời rất trông đợi các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong Năm APEC 2027, nhất là Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit) dự kiến tổ chức tại Phú Quốc; khẳng định Phòng Thương mại và các doanh nghiệp Mỹ sẽ tích cực tham gia, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của doanh nghiệp trong Năm APEC 2027 tại Việt Nam./.