Việt Nam và LHQ gặp gỡ báo chí trước thềm Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Giải đáp các câu hỏi của báo chí quốc tế, Trưởng phái đoàn Việt Nam nêu bật sự cần thiết của việc thúc đẩy các biện pháp thực chất trong lĩnh vực giải trừ quân bị, nâng cao tính minh bạch, xây dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt thông tin tới báo chí quốc tế về Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đề cao vai trò của các cơ chế thanh sát, khẳng định quyền tiếp cận công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của các quốc gia cần được bảo đảm, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, an ninh và không phổ biến. Trưởng phái đoàn Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Ban Thư ký LHQ trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tổng Thư ký LHQ António Guterres để thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả đồng thuận, thực chất và cân bằng.

Trước đó, Văn phòng LHQ về Giải trừ quân bị (UNODA) cũng tổ chức họp báo để thông tin tới báo chí quốc tế về Hội nghị. Tại buổi họp báo do Hiệp hội Phóng viên LHQ (UNCA) tổ chức, ông Christopher King - Quyền Tổng Thư ký Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 - đã cập nhật với báo chí về công tác chuẩn bị cho sự kiện khai mạc ngày 27/4 tại New York (Mỹ). Quan chức UNODA nhấn mạnh bối cảnh quốc tế nhiều thách thức hiện nay khiến kỳ kiểm điểm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời kêu gọi các bên tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng để hướng tới kết quả thực chất và đồng thuận.

Quang cảnh buổi họp báo của UNODA tại trụ sở LHQ. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN, ông Christopher King đánh giá cao các nỗ lực, cam kết và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với tiến trình không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; nhấn mạnh việc Việt Nam được chỉ định làm Chủ tịch của Hội nghị thể hiện sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với năng lực điều hành, tinh thần đối thoại và cách tiếp cận xây dựng, hiệu quả của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu nhạy cảm.

Hiệp ước NPT ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970 và hiện có 191 quốc gia thành viên. Đây là một trong những điều ước quốc tế mang tính nền tảng của trật tự an ninh toàn cầu hiện nay, với 3 trụ cột chính gồm: ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân; thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân; đảm bảo quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Kể từ khi NPT có hiệu lực, Hội nghị Kiểm điểm NPT được tổ chức 5 năm/lần nhằm rà soát tiến trình thực thi hiệp ước, trao đổi các biện pháp tăng cường tính phổ cập và thúc đẩy việc thực hiện các cam kết giữa các quốc gia thành viên.

Trên cơ sở đồng thuận của các nước thành viên NPT đối với đề cử của Phong trào Không liên kết (NAM), Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đối thoại, Việt Nam được kỳ vọng sẽ cùng các nước tìm kiếm những giải pháp hài hòa, góp phần đưa hội nghị đạt được kết quả tích cực và thực chất, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế./.