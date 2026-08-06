Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác khoa học

GS. TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào ký Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tham dự và chủ trì Lễ ký kết có GS. TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan của hai bên. Việc ký kết Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030 giữa NAPPA và VASS là sự kiện chính trị và khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm cụ thể hóa các đường lối, nghị quyết và chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, sự hợp tác về khoa học xã hội và lý luận chính trị giữa NAPPA và VASS sẽ là yếu tố quan trọng trong việc cung cấp luận cứ và cơ sở dữ liệu khoa học vững chắc để phục vụ công tác hoạch định đường lối, chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, điều này giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

GS. TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trao đổi Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030 giữa NAPPA và VASS xác định 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm, gồm: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách - phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu chung, tổ chức hội thảo/tọa đàm khoa học và đưa ra các khuyến nghị chính sách phục vụ phát triển; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - hợp tác đào tạo trình sau Đại học (Thạc sĩ - Tiến sĩ), bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, phương pháp luận nghiên cứu, ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy hiện đại; trao đổi chuyên môn và hội nhập quốc tế - trao đổi các đoàn đại biểu, đoàn chuyên ngành, tham dự các diễn đàn khoa học quốc tế và xây dựng mạng lưới kho trí thức; và chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi số - trao đổi ấn phẩm, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số về khoa học để phục vụ công tác nghiên cứu chung.

Hai bên thống nhất việc triển khai Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030 giữa NAPPA và VASS sẽ được thực hiện thông qua kế hoạch cụ thể hằng năm. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phồn thịnh và vững bền./.