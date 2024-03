Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ 14. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Kongthong Phongvichit cho biết Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIV được tổ chức trong bối cảnh hai nước Lào, Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của hai Đảng; nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, định hướng hợp tác cho giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.

Về phần mình, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhận định Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào hằng năm đã trở thành diễn đàn hợp tác song phương hiệu quả giữa lực lượng an ninh hai nước, là cơ hội để hai bên gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, toàn diện và sâu sắc giữa Lực lượng An ninh Việt Nam và Lực lượng An ninh Lào.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm nồng ấm của Bộ Công an Lào dành cho Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả và đi vào thực chất; kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia, cũng như không để phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh trật tự của mỗi nước, đặc biệt là không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tại hội nghị, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Kongthong Phongvichit và Thượng tướng Lương Tam Quang, hai bên thống nhất đánh giá trong một năm qua, lực lượng an ninh và công an các tỉnh giáp biên hai nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác tại Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIII, trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, an ninh mạng, đảm bảo an ninh biên giới và quản lý xuất - nhập cảnh...., đã mở các lớp bồi dưỡng cán bộ và triển khai công tác trao đổi đoàn.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới, trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong hợp tác đảm bảo an ninh quốc gia hai nước; coi trọng cơ chế trao đổi thông tin, tình hình giữa các đơn vị, địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ về chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng; phối hợp chặt chẽ ủng hộ, quan điểm, lập trường của hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN. Trước mắt, lực lượng an ninh hai nước cần khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, toàn diện nhằm đảm bảo an ninh cho các sự kiện, hội nghị trong năm ASEAN 2024 do Lào làm Chủ tịch; đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Lào và Việt Nam sắp tới.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Kongthong Phongvichit đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XIV./.