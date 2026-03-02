Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”

Bài viết “Hợp tác giữa Quốc hội Lào-Việt Nam hướng tới đối tác chiến lược trong giai đoạn mới” trên báo Pasaxon. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bài viết cho biết thời gian qua, hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, hợp tác, trao đổi và tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Các chuyến thăm và gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo và các đại biểu Quốc hội hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi bài học, kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia.

Hai bên đã tích cực phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào quan hệ tổng thể giữa hai nước; triển khai chủ trương nhất quán của hai Đảng và hai Nhà nước, luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, quan hệ Lào - Việt Nam càng phải được thắt chặt hơn bao giờ hết. Các hoạt động gặp gỡ, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị... đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế và sự tin cậy của mỗi nước, đồng thời cùng nhau lan tỏa tiếng nói chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực.

Đặc biệt, Quốc hội hai nước Lào-Việt Nam đã phối hợp xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHDCND Lào và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam”. Đây là minh chứng sống động phản ánh lịch sử hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp, khẳng định tính đúng đắn, thông suốt trong vai trò lãnh đạo và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như tính chủ động, sáng tạo và vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ Lào - Việt Nam thời gian qua và thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Để hiện thực hóa chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước về việc nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, thời gian tới, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam sẽ coi trọng việc phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát tối cao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Lào - Việt Nam giai đoạn 2021–2030 và Hiệp định hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2021–2025. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác mới phù hợp với tình hình phát triển hiện nay, phản ánh nội hàm gắn kết chiến lược giữa hai Quốc hội.

Tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiểm tra giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; đồng thời phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng xanh, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo, phù hợp với định hướng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của Quốc hội.

Tăng cường trao đổi đoàn đại biểu, trong đó có các địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tăng cường giao lưu nhân dân, gặp gỡ biên giới, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ quan thuộc quốc hội. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của quốc hội, bao gồm các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về những nội dung hai bên cùng quan tâm, nhằm làm tốt công tác tham mưu cho Quốc hội và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tăng cường gặp gỡ, trao đổi giữa các ủy ban chuyên trách của Quốc hội, các đại biểu quốc hội trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề chiến lược; phối hợp giám sát việc triển khai các dự án hợp tác đầu tư trọng điểm và các thỏa thuận song phương. Tăng cường gặp gỡ giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, trao đổi đoàn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới và các tỉnh có quan hệ kết nghĩa của hai nước.

Một vấn đề mang tính chiến lược khác là tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý của hai Quốc hội. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi quan điểm lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) … nhằm nâng cao vị thế của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam đang tích cực phối hợp nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”, để tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Quốc hội, góp phần giúp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, vai trò của Quốc hội ngày càng được khẳng định trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân.

Bài viết kết luận quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đã được nâng tầm lên gắn kết chiến lược, thể hiện cam kết chính trị lâu dài, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc. Trên tinh thần đó, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần dẫn dắt quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới. Trong 5 năm tới, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của hai Đảng, đưa quan hệ hợp tác nghị viện Lào-Việt Nam phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng phát triển rộng khắp, sâu sắc và hiệu quả, đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của mỗi nước./.