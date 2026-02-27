Việt Nam và Khối EFTA tăng tốc đàm phán

Đoàn Việt Nam và đại diện phía Thụy Sĩ thảo luận các nội dung trong vòng đàm phán thứ 19 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA. Ảnh: TTXVN phát Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong cuộc họp song phương với Thụy Sĩ ngày 25/2, hai bên đã thảo luận các nội dung chủ chốt còn lại. Đại diện phía Thụy Sĩ là bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh - Lãnh đạo Ban Thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế dẫn đầu, với sự tham gia tháp tùng của đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cùng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva.



Trưởng đoàn hai nước ghi nhận những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực then chốt như thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững và mua sắm chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ, hai bên nhất trí không đưa thêm các vấn đề mới vào bàn đàm phán, tập trung cao độ để linh hoạt tháo gỡ các nội dung còn tồn tại. Phía EFTA đánh giá rất cao nỗ lực cũng như các đề xuất mở cửa thị trường từ Việt Nam, đồng thời tái khẳng định thế mạnh truyền thống của khối trong việc thúc đẩy đầu tư tư nhân và chuyển giao công nghệ.



Hiện tại, các nhóm kỹ thuật của Việt Nam và EFTA đang nỗ lực tăng tốc rà soát pháp lý và hoàn thiện các bước cuối cùng, hướng tới mục tiêu hoàn tất đàm phán và kỳ vọng có thể ký kết hiệp định tại Hội nghị Bộ trưởng EFTA diễn ra ở Iceland vào tháng 6 tới.

Khi được ký kết, FTA giữa Việt Nam và EFTA được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn, mở rộng hơn nữa không gian hợp tác thương mại – đầu tư giữa Việt Nam và các nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Âu, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững chung./.