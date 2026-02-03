Việt Nam và Kazakhstan bắt tay xây dựng hành lang kết nối kinh tế - tài chính

Trong ngày đầu tiên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc dân Kazakhstan Serik Zhumangarin. Hai bên tập trung trao đổi các nội hàm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai nước mới thiết lập trong dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Kazakhstan hồi tháng 5/2025. Phó Thủ tướng Serik Zhumangarin chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Kasym-Jomat Tokayev tới Tổng Bí thư Tô Lâm về thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, và chúc Việt Nam tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào tháng 3 sắp tới. Kazakhstan tin tưởng Việt Nam sớm đạt được hai mục tiêu 100 năm và sẽ gia nhập nhóm 20 nền kinh tế mới nổi thành công.

Trao đổi tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ kết quả thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV cũng như đường lối đối ngoại, chủ trương, định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Việt Nam xác định phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là một động lực mới để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Kazakhstan Samruk – Kazyna ông Nurlan Zhakupov. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại Trung Á

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp 30 năm qua, hai bên nhất trí một số đề xuất cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Về thương mại, hai bên sẽ thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Kazkhstan trong năm 2026; bên cạnh việc Kazakhstan đã xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam trong năm 2025, hai nước cần gia tăng kim ngạch thương mại, Kazakstan có thể xuất khẩu sang Việt Nam một số mặt hàng có thế mạnh như bột mì, thịt bò và dầu ăn. Phó Thủ tướng Serik Zhumangarin nhấn mạnh Kazakhstan sẵn sàng là “cổng vàng” để Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Á và châu Âu, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam cũng là “cổng vàng” để Kazakhstan tiếp cận thị trường Đông Nam Á.



Phía Kazakhstan dự kiến mở Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Tuần văn hoá Kazakhstan tại Việt Nam nhân dịp khoá họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Kazakhstan bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong ứng cử tại các tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là ở cấp cao nhằm tạo nền tảng chính trị vững chắc cho việc mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang những lĩnh vực mới như công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhất là hợp tác giữa hai trung tâm tài chính quốc tế.



Về kết nối giữa hai trung tâm tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Kazakhstan thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch, tổ chức phát hành và nhà đầu tư hai quốc gia... Phó Thủ tướng Kazakhstan hoan nghênh Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, và khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Astana với Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hy vọng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thu hút được nhiều vốn nước ngoài và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển trung tâm tài chính quốc tế.



* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã có chuyến khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).



Tiếp đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn đại biểu Việt Nam có Thống đốc AIFC Renat Bekturov, Giám đốc điều hành Cơ quan dịch vụ tài chính Evgeniya Bogdanova, Chánh Văn phòng Dinara Zhakupova, Giám đốc bộ phận pháp lý Zhali Ualiyev, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính xanh Manas Gizhduanniyev, cùng một số lãnh đạo bộ phận và cố vấn của AIFC.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác Chính phủ khảo sát Trung tâm tài chính quốc tế Astana. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại Trung Á

Thống đốc AIFC và các lãnh đạo cơ quan điều hành AIFC đã lần lượt giới thiệu về các bộ phận của Trung tâm và trả lời những câu hỏi từ các thành viên trong Đoàn đại biểu Việt Nam. AIFC được thành lập lập theo Hiến pháp Cộng hoà Kazakhstan và ban hành đạo luật Hiến chương AIFC (The Constitutional Statute On the Astana International Financial Centre) vào ngày 7/12/2015. AIFC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/7/2018 và vận hành dựa trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế của luật pháp Anh và xứ Wales (Common Law), được điều chỉnh phù hợp với đặc thù trong nước, qua đó tạo ra sự riêng biệt cũng như môi trường tối ưu cho sự phát triển của các dịch vụ tài chính và các ngành dịch vụ liên quan. AIFC có ranh giới rõ ràng trong phạm vi thành phố Astana của Kazakhstan, toạ lạc tại khu Triển lãm Thế giới EXPO 2017, sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ.



Với vị trí chiến lược ở “ngã tư” Lục địa Á-Âu, AIFC xác lập tầm nhìn trở thành trung tâm tài chính, kinh doanh, kết nối các quốc gia Trung Á, vùng Caucasus, Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Trung Đông, Mông Cổ, châu Âu và khu vực phía Tây Trung Quốc. AIFC xác định các mục tiêu chính gồm thu hút đầu tư nước ngoài vào Kazakhstan, phát triển thị trường vốn, dịch vụ tài chính và các sản phẩm mới như công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh, tài chính Hồi giáo, hội nhập quốc tế thông qua tăng cường kết nối với các trung tâm tài chính toàn cầu.

Về mô hình hoạt động, Hội đồng điều hành là cơ quan cao nhất trong AIFC, do Tổng thống Kazakhstan giữ cương vị Chủ tịch, Thủ tướng làm Phó Chủ tịch và uỷ viên là các Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và một số bộ trưởng. AIFC có 9 cơ quan trực thuộc với những chức năng khác nhau gồm Cơ quan điều hành, Cơ quan dịch vụ tài chính, Toà án, Cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế, Cơ quan hỗ trợ một cửa, Sàn giao dịch quốc tế, Học viện AIFC, Trung tâm tài chính xanh, Cơ quan công nghệ.



Trong thời gian ngắn kể từ khi chính thức đi vào hoạt động cho đến cuối năm 2025, AIFC đã thu hút được 20 tỷ USD, hơn 4.900 công ty từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký hoạt động tại đây, trong đó có hơn 1.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm. Các doanh nghiệp tại AIFC đóng góp 221,2 tỷ tenge (tương đương 436,3 triệu USD) vào ngân sách quốc gia Kazakhstan.

Trao đổi về quá trình nâng cao uy tín của Trung tâm, ông Christopher Campbell-Holt - Tổng Giám đốc Tòa án AIFC - đã nêu bật tầm quan trọng của việc thành lập toà án độc lập riêng biệt với toà án trong nước, vận hành với đạo luật theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm độ minh bạch và không thiên vị.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban Lãnh đạo AIFC, mong muốn Trung tâm AIFC và Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam tăng cường kết nối trong tương lai, tạo thành hành lang kết nối tài chính liên khu vực bởi hai trung tâm có nhiều điểm tương đồng về mô hình và cơ cấu hoạt động.



* Cũng trong ngày 2/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã gặp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Kazakhstan Samruk-Kazyna (Quỹ Samruk-Kazyna) - ông Nurlan Zhakupov - để tiếp tục thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác.



Ông Nurlan Zhakupov báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình về mô hình và tình hình hoạt động của Quỹ Samruk-Kazyna. Hiện nay, Samruk-Kazyna xếp thứ 21 trên thế giới về tổng tài sản quản lý với hơn 88 tỷ USD, và là quỹ tài sản chủ quyền trọng yếu của Kazakhstan. Hoạt động của Quỹ không chỉ liên quan đến mục tiêu phát triển tài chính và đầu tư, mà còn trực tiếp gắn với các chính sách phát triển bền vững, quản lý doanh nghiệp và hỗ trợ xã hội; quản lý mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược gồm năng lượng và tài nguyên, giao thông vận tải và logistics, viễn thông và dịch vụ, công nghiệp và bất động sản.



Quỹ Samruk-Kazyna là động lực chính thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Kazakhstan. Quỹ này cũng tham gia các liên doanh đầu tư trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau với những đối tác từ Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar, Malaysia, Italy, Pháp, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đề nghị Quỹ Samruk-Kazyna cùng thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi giá trị, kết nối kinh tế - tài chính giữa hai nước và với thị trường toàn cầu, qua đó đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Quỹ Samruk-Kazyna giới thiệu các doanh nghiệp, tổ chức mà Quỹ quản lý tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là tại Trung tâm tài chính quốc tế và trong những lĩnh vực tiềm năng như năng lượng, khai khoáng và viễn thông…



Tham gia đoàn phía Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhằm mục đích tìm hiểu các cơ hội đầu tư giữa hai tập đoàn./.