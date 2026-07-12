Việt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông chia sẻ với phóng viên TTXVN về tầm nhìn và triển vọng hợp tác song phương trong giai đoạn mới. Ảnh: Minh Thái - Phóng viên TTXVN tại Indonesia